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Актер "Игры престолов" сыграет главного злодея в сериале "Властелин колец"

Родной брат Неда Старка перевоплотиться в загадочного Орена

вторник, 22 октября 2019, 14:23
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Британский актер Джозеф Моул сыграет одну из ведущих ролей в предстоящем сериале "Властелин колец" от Amazon Studios. Никаких официальных комментариев от создателей шоу пока не поступало, но издание Deadline сообщает, что Моулу досталась партия главного злодея по имени Орен. Противостоять ему будут Белдор и Тайра - молодые герои в исполнении Уилла Поултера ("Хроники Нарнии", "Бегущий в лабиринте") и Маркеллы Кавены ("Пикинк у Висячей скалы").

Фэнтезийный сериал от сценаристов Дж. Д. Пейна и Патрика Маккея и режиссера Хуана Антонио Байона исследует новые сюжетные линии, предшествующие событиям романа Дж.Р.Р. Толкина "Братство кольца".

Сериал "Властелин колец" производится Amazon Studios в сотрудничестве с Tolkien Estate and Trust, HarperCollins и New Line Cinema - подразделением Warner Bros. Entertainment, которое выпустило трилогию Питера Джексона 2000-х годов. Предварительная подготовка уже началась, и в ближайшие месяцы в Окленде (Новая Зеландия) стартуют съемки.

Джозеф Моул известен своей ролью в "Игре престолов", где он сыграл Бенджена Старка, первого разведчика Ночного Дозора, младшего брата Эддарда Старка и дядю его шестерых детей. Любопытно, что на нем связь "Игры престолов" и "Властелина колец" не заканчивается: в амбициозном проекте Amazon также задействованы продюсеры хитового сериала HBO Брайан Когман и Брюс Ричмонд.

  • Ранее стало известно, что в новой "Матрице" Вачовски появится "избранная". Говорят, ею станет актриса из "Игры престолов".
  • Сериал "Корона" продолжает интриговать звездным актерским составом. Так, в сети появились первые фото Джиллиан Андерсон в роли Маргарет Тэтчер.

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