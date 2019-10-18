В новой "Матрице" Вачовски появится "избранная": говорят, ею станет актриса из "Игры престолов"

В новой "Матрице" Ланы Вачовски появится "избранная", роль которой может достаться британской актрисе Джессике Хенвик. Ранее она уже принимала участие в крупных проектах вроде "Железного кулака" и "Игры престолов".

Как пишет Deadline, 27-летняя Хенвик произвела впечатление на группу авторов и сейчас с ней уже ведутся переговоры. Подробностей о персонаже, которого может сыграть актриса, пока нет.

Примечательно, что слухи, о том, что Лана Вачовски подыскивает для новой "Матрицы" актрису для "женской версии Нео", ходили уже давно. Не удивительно, что в переговорах с Джессикой Хенвик поклонники трилогии нашли им подтверждение.

Ранее также стало известно, что в новой "Матрице" сыграют звезда ситкома "Как я встретил вашу маму" Нил Патрик Харрис и актер экшена "Аквамен" Яхья Абдул-Матин II. При этом роли обоих участников проекта пока так же остаются в секрете.

Автор El Camino Винс Гиллиган рассказал, как планировал закончить фильм - коллеги назвали его чокнутым.

Ранее поклонников Джона Уика обрадовали новостью о предстоящем спин-оффе "Балерина". Фильм, посвященный женщине-киллеру, спродюсирует сам Киану Ривз.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.