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В новой "Матрице" Вачовски появится "избранная": говорят, ею станет актриса из "Игры престолов"

Роль актрисы пока остается в секрете

пятница, 18 октября 2019, 11:18
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В новой "Матрице" Ланы Вачовски появится "избранная", роль которой может достаться британской актрисе Джессике Хенвик. Ранее она уже принимала участие в крупных проектах вроде "Железного кулака" и "Игры престолов".

Как пишет Deadline, 27-летняя Хенвик произвела впечатление на группу авторов и сейчас с ней уже ведутся переговоры. Подробностей о персонаже, которого может сыграть актриса, пока нет.

Примечательно, что слухи, о том, что Лана Вачовски подыскивает для новой "Матрицы" актрису для "женской версии Нео", ходили уже давно. Не удивительно, что в переговорах с Джессикой Хенвик поклонники трилогии нашли им подтверждение.

Ранее также стало известно, что в новой "Матрице" сыграют звезда ситкома "Как я встретил вашу маму" Нил Патрик Харрис и актер экшена "Аквамен" Яхья Абдул-Матин II. При этом роли обоих участников проекта пока так же остаются в секрете.

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