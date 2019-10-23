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Вин Дизель рассекретил приглашенную звезду в новом "Форсаже", вот только фаны не в восторге

Знаменитость подписала контракт с Universal и сыграет в боевике небольшую роль

среда, 23 октября 2019, 12:40
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Известная своим скандальным имиджем исполнительница Cardi B появится в девятой части экшена "Форсаж" (Fast & Furious 9). Имя приглашенной знаменитости на личной странице в Instagram рассекретил Вин Дизель.

Актер, который традиционно исполнит одну из главных ролей в боевике, записал короткое видео, на котором рассказал об итогах 86 дня съемок. В кадре с ним появилась и Cardi B. Если Дизель рассчитывал обрадовать фанов "Форсажа", то этот план с треском провалился.

Как узнал вскоре Deadline, Cardi B действительно получила небольшую роль в кассовом экшене. Кого именно сыграет знаменитость, пока не известно. Тем не менее поклонников "Форсажа" эта новость ничуть не обрадовала - под постом Дизеля посыпались возмущения:

"Cardi B? Вы серьезно?", "Ну почему именно она?", "Насмотрелись", "Вот правда не хочу на нее смотреть в этом фильме", "Больше некого пригласить, правда?" - возмутились в комментариях.

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Last day in the UK! Pa mi Gente... #Fast92020 #Fatherhood

Публикация от Vin Diesel (@vindiesel)

Примечательно, что это не первая роль Cardi B в кино. Дебют знаменитости на экране состоялся в картине "Стриптизерши" с Дженнифер Лопес. Теперь же исполнительница подписала новый контракт с Universal.

При этом, как пишет источник, помимо Cardi B к проекту присоединится латинская поп-звезда Ozuna - певица появится в кадре, а также поучаствует в записи саундтрека. Будет ли участвовать Cardi B в музыкальном составляющем боевика, пока не известно.

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