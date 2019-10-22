Самый успешный фильм для взрослых в истории: аналитики назвали главного претендента

"Джокер" Тодда Филлипса может отобрать у "Дэдпула" пальму первенства в списке самых кассовых фильмов, не рекомендованных для просмотра лицам до 17 лет. Издание Business Insider со ссылкой на данные сервиса Box Office Mojo пишет, что психологический триллер о знаменитом противнике Бэтмена уже собрал 737 миллионов долларов, тогда как мировые сборы "Дэдпула" (2016) составили 783 миллиона. По мнению аналитиков, "Джокер" легко преодолеет этот барьер и станет самым успешным фильмом с рейтингом R в истории кино.

Из-за обилия жестоких сцен "Джокер" не был одобрен для выпуска в Китае (как и "Дэдпул"), но аналитики полагают, что касса фильма сможет преодолеть отметку 800 миллионов долларов даже без китайского рынка.

Накануне мировой премьеры 3 октября "Джокер" стал самым обсуждаемым фильмом года: члены семей и друзья жертв массовой стрельбы в США опасались, что жестокий персонаж может вдохновить потенциальных убийц на преступления. Но общественная критика, похоже, сыграла его создателям на руку, привлекая заинтересованных зрителей.

Медиа-аналитик американской маркетинговой компании Comscore Пол Дергарабедян прогнозирует, что "Джокер" к концу своего проката заработает более 850 миллионов долларов по всему миру, а Джефф Бок из Exhibitor Relations считает, что он может собрать 900 миллионов.

Но может ли "Джокер" стать первым в мире фильмом с рейтингом R, который заработает 1 миллиард долларов? Эксперты сомневаются, что это возможно без проката в Китае.

"Если бы "Джокера" показали в Китае, мы могли бы легко говорить о 1 млрд долларов, - констатирует Бок.

Напомним, что ранее мультсериал "Южный парк" высмеял голливудских киноделов, которые идут на поводу у цензуры Китая ради денег. После этого его запретили и полностью удалили из китайского интернета.

Стало известно, что Джаред Лето из ревности пытался помешать выходу фильма "Джокер". Актер полагал, что Warner Bros. отдадут роль ему.

Также мы рассказали о фильме Тодда Филлипса "Джокер", и о том, как Хоакин Феникс, Хит Леджер и Джаред Лето справились с ролью злодея DC.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.