Создатель "Чернобыля" переснимет "Пиратов Карибского моря": вернется ли Джонни Депп

Шоураннер сериала HBO "Чернобыль" Крэйг Мазин займется перезагрузкой "Пиратов Карибского моря". Издание The Hollywood Reporter сообщает, что сценарист старых "Пиратов" Тед Эллиотт также был нанят, чтобы разработать новую историю для приключенческой франшизы.

Студия Disney начала работу над перезагрузкой "Пиратов Карибского моря" в конце 2018 года. Тогда для создания сценария привлекли авторов "Дэдпула" Ретта Риза и Пола Верника. Тем не менее, в 2019 году Риз и Верник вышли из проекта, и разработка фильма вернулась в исходную точку.

На данном этапе неясно, станет ли главным героем истории Джек Воробей и вернется ли Джонни Депп на экраны, но Мазину и Эллиоту поручили найти для франшизы "новое направление". Также ожидается, что Джерри Брукхаймер снова будет у руля в качестве продюсера.

Желание Disney экспериментировать не удивляет: пятый фильм серии "Мертвецы не рассказывают сказки" в прокате показал себя хуже предыдущих частей, но студия не намерена прощаться с франшизой, которая принесла ей 4,5 млрд долларов.

До работе над "Чернобылем" Крэйг Мазин зарекомендовал себя в мире комедий, выпустив серию фильмов "Очень страшное кино" и "Мальчишник в Вегасе". Но именно благодаря мини-сериалу HBO он получил "Эмми" и заслужил признание за свой драматический талант.

Тед Эллиот работал над "Пиратами" с 2003 года. Вместе с партнером Терри Россио он написал сценарии для фильмов "Проклятие черной жемчужины", "Сундук мертвеца", "На краю света" и "На странных берегах".

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