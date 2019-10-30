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HBO отменили приквел "Игры престолов" с Наоми Уоттс: теперь в разработке история семьи Таргариенов

Сериал о предках Дейенерис назвали "Дом Дракона"

среда, 30 октября 2019, 11:05
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HBO не намерены прощаться с миром "Игры престолов", но приквел с Наоми Уоттс в главной роли сняли с производства. Издание Deadline сообщает, что шоураннер проекта Джейн Голдман отправила актерам и съемочной группе электронное письмо с сообщением, что пилот сериала "мертв".

Приквел, созданный сценаристкой фильмов "Kingsman" и Джорджем Р. Мартином, разворачивается за тысячи лет до событий "Игры престолов". О его разработке стало известно в июне 2018 года: проект выбрали среди нескольких сценариев приквелов, заказанных HBO.

Пока пилот проекта находился в стадии редактирования, HBO дал зеленый свет второму приквелу авторства Мартина и Райана Кондала. Его события разворачиваются за 300 лет до "Игры престолов", отслеживая начало и падение Дома Таргариенов.

Ходят слухи, что во время съемок пилота сериала с Наоми Уоттс в Северной Ирландии возникли проблемы, и когда начальный фрагмент прошел повторное редактирование, студия его не приняла.

В HBO такой драматический поворот событий происходит не впервые. Deadline пишет, что пилот "Игры престолов" стоимостью 10 миллионов долларов тоже подвергли критике и потребовали почти полностью переснять, прежде чем руководители канала дали добро на производство сериала.

Между тем на пресс-конференции WarnerMedia, посвященной запуску онлайн-кинотеатра HBO Max, было объявлено, что сериал "Дом Дракона" о семье Таргариенов действительно выйдет. В приквеле будет 10 серий.

Шоураннерами сериала выступят режиссер "Игры престолов" Мигель Сапочник и сценарист Райан Кондал. Также вместе с Джорджем Мартином и Винсом Джерардисом они станут исполнительными продюсерами "Дома Дракона". Сценарий шоу написан на основе книги Мартина "Огонь и кровь".

Мигель Сапочник получил премию "Эмми" за выдающуюся режиссуру для драматического сериала, а также премию DGA за эпизод "Игры престолов" "Битва бастардов". Также он был номинирован на "Эмми" в 2019 году за постановку эпизода "Долгая ночь" и разделил приз за лучший драматический сериал в качестве исполнительного продюсера финального сезона. Всего Сапочник снял шесть серий "Игры престолов".

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