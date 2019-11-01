"Домой", "Маяк" и "Раскрашенная птица": оцениваем главные фильмы Киевской недели критики-2019

30 октября в столице закончился фестиваль "Киевская неделя критики". 7 дней подряд поклонники кино в режиме нон-стоп смотрели фестивальные хиты 2019 года, среди которых нашлось место и украинским картинам. Lime ознакомился с новинками и делится свежими впечатлениями. Они, к слову, очень разные: долгожданные премьеры вызвали у нас как восторг, так и разочарование.

"Малышка Зомби": гипнотическое кино о свободе и рабстве

Поклонникам зомби-тематики не стоит упускать из виду драму Бертрана Бонелло. В ней нет ни одного штампа, которые режиссеры используют со времен "Ночи живых мертвецов" Джорджа Ромеро (1968). Более того, оживших мертвецов в фильме тоже нет: режиссер обращается к реальной истории, которая произошла в 1962 году на Гаити. Тогда мужчину по имени Кларвиус Нарцисс отравили, признали мертвым, похоронили, выкопали и отправили на сахарную плантацию в качестве зомби-раба. Когда в 1980 году он неожиданно вернулся домой, о зловещей практике гаитянских колдунов заговорили во всем мире.

С помощью мастерского монтажа судьба Нарцисса в фильме переплетается с историей его внучки Мелиссы и ее подруг. Звучит просто, но на деле зрителю придется отключить логику и выслушать Бонелло как поэта, который говорит о стремлении к свободе и самых неожиданных ее ограничениях.

"Атлантика": мистическая сказка о любви, которая побеждает смерть

Режиссерский дебют Мати Диоп в 2019 году получил Гран-при Каннского кинофестиваля, но не награды делают его выдающимся, а удивительно трогательная и волнующая история сенегальской девушки Ады и ее возлюбленного Сулеймана, который однажды пропадает в бесконечном океане.

"Атлантика" сочетает элементы мелодрамы, социальной драмы, готической сказки и детектива. Сложно представить, как все это может уживаться в фильме об обманутых строителях из Дакара, но если однажды вам захочется погрузиться в волны красивого и волнующего кино, "Атлантика" поможет.

"Раскрашенная птица": банальный фильм о насилии ради насилия

Рассказать историю о Холокосте без жестоких сцен невозможно, но все они должны быть художественно обоснованы. Если же такая история не будет включать в ничего, кроме самой жестокости, режиссер рискует переиграть самого себя, оставить зрителя интеллектуально голодным и раздраженным. Именно это произошло с нами на премьере чешско-словацко-украинского фильма Вацлава Маргула.

"Раскрашенную птицу" снимали на черно-белую пленку, в нем действительно много красивых кадров и удачных ракурсов. Но то, что по трейлеру и описанию обещает стать на одну ступеньку с "Ивановым детством" Тарковского и "Иди и смотри" Элема Климова, на деле оказывается мыльным пузырем. Маргул сшил фильм о злоключениях еврейского мальчика из бессмысленного садизма, до того неправдоподобного, что в какой-то момент перестаешь ему сопереживать и начинаешь гадать, какое же зло он уготовал герою в следующей сцене. Заталкивание бутылки в вагину? Пожалуйста. Педофилия? Держите две! Сожжение живого хорька? Как же без этого!

В итоге натужную дарму не спасают ни знаменитые актеры (Удо Кир, Стеллан Скарсгорд, Харви Кейтель), ни загадочный анонс, что на Венецианском кинофестивале показ покидали шокированные зрители. Готовы сделать ставку, что уходили они разочарованными.

"Маяк": красивый хоррор, которому не хватило напряжения

В 2015 году Роберт Эггерс выпустил дебютный полнометражный хоррор "Ведьма", и его тут же окрестили новой звездой жанра. Именно поэтому выхода "Маяка" многие ждали с придыханием: история двух безумных смотрителей, снятая на черно-белую пленку, казалась гарантированным шедевром, а хмурые лица Роберта Паттинсона и Уиллема Дефо в главных ролях поддерживали это мнение. Увы, ожидания оказались завышенными: "Маяк", безусловно, красивый, трудоемкий и качественный фильм, но в той точке повествования, где зритель ждет кульминации, история внезапно ускоряется и упирается в довольно вялую концовку.

В любом случае, поклонникам жанра пропускать фильм не стоит. Мрачный маяк посреди бушующего моря, грязные подсобные помещения и черные скалы впечатляют сами по себе, а дуэт Паттинсона и Дефо работает безукоризненно.

"Домой": красивая драма, которую есть, за что похвалить и поругать

Дебютный фильм Наримана Алиева рассказывает о том, как попытка похоронить на родине убитого в АТО сына оборачивается для крымского татарина Мустафы катастрофой. Главным свидетелем и участником семейной трагедии становится его младший ребенок, студент Алим. Вместе с отцом и телом брата юноша проезжает пол-Украины, попутно преодолевая выстраданную дорогу взросления.

"Домой" - красивый и выразительный фильм. В нем хорошо прописаны характеры героев, их проблемам и отношениям веришь. Общую картину портит пара сцен, в которых второстепенные персонажи действуют и разговаривают неправдоподобно. Возможно, таких недочетов перспективному режиссеру удастся избежать в будущем.

"Мои мысли тихие": трогательная комедия, к которой не придерешься

Настоящим открытием "Недели критики" стал еще один украинский дебют - комедия Антонио Лукича о молодом фрилансере, который едет на Западную Украину записывать голоса украинских животных. Поиски редкой утки, за песню которой обещают 1000 долларов, становятся настоящим испытанием. Масла в огонь подливает мама, которая не хочет отпускать единственного сына на ПМЖ в Канаду.

В фильме много по-настоящему смешных шуток, которые никого не унижают и ничего не опошляют. В эпоху триумфа "Квартала 95" такие истории - настоящее сокровище, которое следует холить и лелеять. Кроме того, в нем есть отличный саундтрек и естественный язык, звучащий как песня на фоне заученных и переозвученных реплик многих современных украинских фильмов.

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