Netflix выпустил сериал об украинце Иване Демьянюке: вот его история, за которой следили миллионы

4 ноября на Netflix вышел документальный сериал "Дьявол по соседству", посвященный Джону (Ивану) Демьянюку - натурализованному американцу украинского происхождения и бывшему солдату Красной Армии, который во время Второй мировой войны попал в плен к немцам и стал охранником в нацистских лагерях смерти. Рассказываем, почему история Демьянюка привлекла внимание продюсеров Netflix через 8 лет после его смерти.

Что известно о жизни и преступлениях Ивана Демьянюка

Иван Демьянюк родился в селе Дубовые Махаринцы Винницкой области в 1920 году, в 1941 году был призван в Красную Армию, а год спустя, обороняя Крым, попал в плен к нацистам. Обвинители Демьянюка говорят, что он добровольно вызвался стать помощником Вермахта и обучался как охранник лагерей смерти. Утверждается, что с марта по сентябрь 1943 года он служил охранником в Собиборе, где способствовал убийству 28 тысяч человек.

После окончания Второй мировой войны Демьянюк некоторое время жил в Баварии, после чего в 1952 году эмигрировал в США, получил американское гражданство, сменил имя на английское "Джон" и поселился в Кливленде. Вплоть до 1975 года он вел мирную жизнь автомеханика, но все изменилось, когда украинский журналист и бывший член Коммунистической партии США Майкл Ханусяк предоставил Службе иммиграции список натурализованных этнических украинцев, подозреваемых в сотрудничестве с нацистами. Имя Демьянюка, а также предполагаемая копия его удостоверения, выданного нацистами, оказались в этом списке.

В 1981 году суд штата Огайо постановил, что Демьянюк действительно является сбежавшим военным преступником, и лишил его гражданства. Израильская полиция, действуя по совету иммиграционной службы США, связалась с несколькими выжившими заключенными лагеря Треблинка, которые опознали в фотографиях Демьянюка "Ивана Грозного" - надзирателя-садиста, жестоко истязавшего евреев.

В 1986 году Демьянюка экстрадировали в Израиль. Громкое разбирательство длилось два года, после чего Джона признали виновным в военных преступлениях и приговорили к смертной казни через повешение.

Дело Демьянюка возобновили в 1993 году, когда 37 бывших охранников и рабочих Треблинки дали показания и предположили, что Демьянюк не является "их человеком". Вместо этого свидетельства указывали на другого украинца, Ивана Марченко. Верховный суд Израиля установил, что, хотя Демьянюк и служил охранником в трех концентрационных лагерях, на самом деле он не был "Иваном Грозным". Так его осуждение и смертный приговор были отменены.

Освобожденный Демьянюк вернулся в США, и в 1998 году восстановил свое гражданство. Однако в следующем году новые доказательства побудили Министерство юстиции США возобновить дело: в архивах лагерей Собибор, Майданек и Флоссенбюрг нашли документы, подтверждающие его работу охранником. В 2002-м гражданство Демьянюка вновь аннулировали, но не стали депортировать из США, поскольку ни одна страна, включая Украину, не была готова его принять.

В марте 2009 года, после продолжительного периода дипломатических споров, 89-летнего Демьянюка экстрадировали в Германию, где немецкий суд обвинил его в соучастии в 27 900 убийствах в лагере Собибор. Разбирательство длилось 18 месяцев, после чего Джона приговорили к тюремному заключению сроком на пять лет. Усилиями адвокатов он был освобожден и ждал своей апелляции в местном доме престарелых.

Вдали от дома и семьи, лишенный гражданства, Демьянюк умер в возрасте 91 года в марте 2012-го. Юридически он был свободным человеком, поскольку суд высшей инстанции не успел вынести вердикт после подачи апелляции.

О чем рассказывает документальный сериал "Дьявол по соседству"

"Дьявол по соседству" дополнил длинный список детективных документальных сериалов Netflix. В их числе - "Создавая убийцу" (2015), "Злой гений" (2018) и "Дикая дикая страна" (2018). Эти проекты имеют солидную фанатскую базу, потому продюсеры не слишком рисковали, запуская сериал о беспрецедентном судебном процессе, растянувшемся на несколько стран и десятилетий.

Режиссеры Дэниел Сиван и Йосси Блох подготовили историю, в которой, кроме самого разбирательства, рассматриваются вопросы, до сих пор не имеющие однозначного ответа. Как КГБ влияло на ход дела Демьянюка? Был ли он пресловутым Иваном Грозным, либо просто стал "козлом отпущения"?

Сериал Netflix также раскрывает роль адвокатов Демьянюка, защищавших его сначала в США, а затем в Израиле. Марк О'Коннор и Йорам Шефтель рассказали о своем опыте защиты человека, которого в то время считали дьяволом во плоти. Они поведали о том, что заставило их усомниться в личности "Ивана Грозного", и архивные видеозаписи дают зрителю возможность посмотреть на процесс их глазами.

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