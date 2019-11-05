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Анджелину Джоли эвакуировали со съемочной площадки Marvel из-за бомбы времен Второй мировой войны

Опасная находка вызвала панику на съемочной площадке "Вечных"

вторник, 5 ноября 2019, 11:39
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Анджелина Джоли, Ричард Мэдден и другие члены съемочной группы фильма Marvel "Вечные" вынуждены были эвакуироваться со съемочной площадки из-за пугающей находки. Таблоид The Sun сообщает, что на острове Канарского архипелага Фуэртевентура была обнаружена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны.

"Это было абсолютно ужасно - бомба могла находиться там в течение десятилетий нетронутой, но кто знает, что могло бы случиться, если бы ее потревожили, - рассказал The Sun инсайдер. - К счастью, эксперты справились с этим".

Издание утверждает, что съемочной группе было приказано эвакуироваться на безопасное расстояние, пока на площадке работали специалисты. Поскольку на испанском острове находилась база нацистов, бомба датируется Второй мировой войной.

Фильм "Вечные" выйдет в прокат в 2020 году. Он рассказывает о расе сверхлюдей, которые должны защищать человечество от своих злых собратьев, Девиантов. Кроме Джоли и Мэддена в нем снимаются Кит Харингтон, Сальма Хайек и Кумэйл Нанджиани.

  • В 2013 году Джоли удалила молочные железы, яичники и фаллопиевы трубы. В новом эссе она рассказала о риске рака, удалении груди и дала совет женщинам.
  • Известного актера арестовали на акции протеста против экспериментов над животными. Джеймс Кромвелл - давний активист PETA, и попадает в тюрьму не впервые.

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