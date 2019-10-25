Анджелина Джоли рассказала о риске рака, удалении груди и дала совет женщинам

44-летняя Анджелина Джоли написала откровенную колонку для издания Time. В ней актриса рассказала о болезни своей матери, решении удалить молочные железы и яичники, а также дала читателям несколько ценных советов о здоровье.

"Я потеряла бабушку и маму из-за рака молочной железы. Моя мама боролась с раком почти десять лет. Когда я стояла в коридоре больницы, ожидая, когда ее тело будет готово для кремации, доктор сказала, что пообещала маме позаботиться о том, чтобы мне сообщили о медицинских рисках. Спустя годы мне удалось пройти генетический тест, который показал, что у меня есть ген BRCA1, который предрасполагает меня к раку. Тест появился слишком поздно для других женщин в моей семье", - пишет звезда.

"Женщины обычно имеют 13% риск развития рака молочной железы в течение всей жизни. У меня был 87% риск развития заболевания и 50% риск рак яичников. Из-за этого специалисты рекомендовали профилактические операции. У меня была двойная мастэктомия, и позже я удалил яичники и фаллопиевы трубы, значительно уменьшив, хотя и не полностью, риск развития рака", - объяснила она решение, которое в 2013 году взволновало мир и вызвало волну обсуждения рака.

"Моя подруга-художница недавно пережила рак молочной железы. У нее не было семейного анамнеза заболевания, но оно развилась в 30 лет. Она узнала обо всех последних достижениях и процедурах. Она сделала выбор в пользу мастэктомии, удалив грудь и сосок. Она заморозила яйцеклетки, прежде чем ей пришлось пройти химиотерапию, а затем пошла на реконструкцию, - рассказывает Джоли. - Но хотя подобные истории должны вселять в нас надежду, нам еще предстоит пройти долгий путь. Например, в настоящее время не существует надежного скринингового теста на рак яичников или простаты, и нет эффективного целевого лечения наиболее агрессивных форм рака молочной железы".

По мнению актрисы, женщины должны стремиться к прогрессу и заботиться о себе.

"Забота касается не только медицинского лечения. Это также касается безопасности, достоинства и поддержки, предоставляемой женщинам, борются ли они с раком или пытаются справиться с другими стрессовыми ситуациями. И слишком часто им не дают достаточно", - считает она.

"Меня часто спрашивают, как мой медицинский выбор повлиял на меня. Я сделала его, чтобы повысить шансы увидеть, как мои дети становятся взрослыми, встретиться с внуками. Я надеюсь быть с ними как можно дольше. Я живу более десяти лет без мамы. Она встретила лишь нескольких своих внуков и часто была слишком больна, чтобы играть с ними. Моя мать боролась с болезнью в течение десятилетия и ушла в 56 лет. Моя бабушка умерла в 40 лет. Я надеюсь, что мой выбор позволит мне прожить немного дольше".

Джоли честно рассказала о своем здоровье в настоящее время.

"У меня есть гормональный патч и мне нужно регулярно проходить обследования. Я вижу и чувствую изменения в своем теле, но я не против. Я жива, и на данный момент справляюсь с различными проблемами, которые унаследовала. Люди также спрашивают, как я отношусь к своим шрамам на теле. Думаю, наши шрамы напоминают нам о том, что мы преодолели. Они являются частью того, что делает каждого из нас уникальным. Это разнообразие - одна из самых прекрасных вещей в человеческом существовании".

"Самые тяжелые шрамы часто невидимы, шрамы в душе, - пишет Джоли. - Все пациенты, с которыми я встречался в Институте Кюри, говорили, что забота и поддержка близких - самый важный фактор в их способности справляться с болезнью. И здесь картина тревожит во всем мире, особенно для женщин".

По словам актрисы, когда дело доходит до здоровья женщин, медицинские достижения - только часть картины.

"Психическое и эмоциональное здоровье, а также физическая безопасность также важны. Без этого может возникнуть ложное ощущение, что о женщине заботятся, когда на самом деле она разваливается из-за других нагрузок, которые вообще не получают никакого внимания, - пишет она. - Теперь я понимаю, что мы часто сосредотачиваемся на конкретном раке или заболевании, поражающем конкретную женщину, но упускаем более важный диагноз: ее семейное положение, ее безопасность и то, переносит ли она стресс, который подрывает ее здоровье и делает ее дни намного более трудными".

"Моя мама казалась спокойной, когда впервые узнала, что у нее рак. Теперь я понимаю, что отчасти это было потому, что после многих лет стресса и борьбы люди были вынуждены быть к ней добрыми. Во время самых стрессовых лет в моей жизни у меня развилось высокое давление, и мне нужно было лечиться от гипертонии", - признается актриса.

"Все медицинские открытия, которые продлевают нашу жизнь, приветствуются. Но следует уважать тела, которые мы надеемся вылечить, защищать их от предотвратимого вреда. Только если мы чувствуем себя в безопасности и окружены заботой, любой из нас сможет полностью реализовать свой потенциал", - заключает она.

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