Известного актера арестовали на акции протеста против экспериментов над животными

79-летний лауреат премии "Эмми" и номинант на "Оскар" Джеймс Кромвелл был арестован 30 октября во время протеста зоозащитной организации PETA в Техасском университете A&M. Издание Page Six сообщает, что актер фильмов "Зеленая миля", "Я, робот" и "Мир юрского периода 2" требовал закрыть лабораторию, которая использует собак для медицинских исследований.

Кромвелла арестовали за хулиганство и доставили в тюрьму округа Бразос, но освободили после внесения залога в 5000 долларов.

"Техасский университет A&M продолжает мучить золотистых ретриверов и других собак, хотя десятилетия этих экспериментов не привели к излечению людей с мышечной дистрофией, - сказал Кромвелл в своем заявлении. - Пришло время выпустить собак. Я и мои друзья из PETA хотим, чтобы их отпустили в хорошие дома, где они могут прожить остаток жизни в мире".

По данным PETA, университет прекратил разведение собак с мышечной дистрофией, но его эксперименты над животными продолжаются.

Ранее у актера-зоозащитника уже были проблемы с законом. В 2017 году его арестовали в Сан-Диего во время протеста против жестокого обращения с косатками. Ранее в том же году его приговорили к неделе заключения из-за акции протеста против строительства электростанции в штате Нью-Йорк.

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