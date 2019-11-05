Угроза искусству: Мартин Скорсезе объяснил свою нелюбовь к фильмам Marvel в разгромном эссе

Мартин Скорсезе, ранее заявивший, что фильмы Marvel больше похожи на парки развлечений, чем на кино, продолжил критиковать "фабрику супергероев". Режиссер "Таксиста", "Авиатора" и "Волка с Уолл-стрит" в эссе для New York Times представил Marvel как врага кинематографа и угрозу искусству.

Критика Скорсезе не связана с конкретными фильмами Marvel: обладателя "Эмми", "Оскара" и "Золотого глобуса" не устраивает сам подход студии к кинопроизводству.

"Многие из элементов, которые определяют кино, как я его знаю, присутствуют в картинах Marvel. Чего в них нет, так это откровения, тайны или подлинной эмоциональной опасности. Фильмы сделаны для удовлетворения определенного набора требований, и разработаны как вариации на ограниченное количество тем", - пишет режиссер.

77-летний Скорсезе признал, что любить или не любить фильмы Marvel - дело вкуса и возраста.

"Многие фильмы франшизы сделаны людьми с большим талантом и артистизмом. Вы можете увидеть это на экране. Тот факт, что сами фильмы меня не интересуют, зависит от личного вкуса и темперамента. Я знаю, что если бы я был моложе, если бы достиг совершеннолетия позже, я мог бы увлечься этими картинами и, возможно, захотел бы сделать их сам. Но я вырос, когда вырос, и у меня выработалось чувство кино - что оно из себя представляет и каким может быть. И это так же далеко от вселенной Marvel, как и мы на Земле от Альфы Центавра", - считает он.

Скорсезе раскритиковал Marvel за использование архетипических персонажей, мелодраматических сюжетов и опасности без последствий.

"Это сиквелы по названию, но по духу они римейки, и все в них официально санкционировано, потому что по-другому не может быть. Такова природа современных кинофраншиз, исследованных на рынке, проверенных аудиторией, облицованных и модифицированных до тех пор, пока они не будут готовы к потреблению".

Лауреат премии "За достижения в жизни" Американского института кино сказал, что смотрит на фильмы Marvel Studios как на врага кинематографа и угрозу искусству.

"В мире есть аудиовизуальные развлечения и кино. Время от времени они по-прежнему пересекаются, но это становится все более редким. И я боюсь, что финансовое доминирование одного из них используется для того, чтобы изолировать и даже умалить существование другого. Для тех, кто мечтает снять кино или только начинает, ситуация в этот момент жестока и негостеприимна. И сам акт написания этих слов наполняет меня ужасной грустью".

Анджелину Джоли эвакуировали со съемочной площадки Marvel из-за бомбы времен Второй мировой войны. Опасная находка вызвала панику на съемочной площадке "Вечных".

Бри Ларсон и другие актрисы Marvel обратились к главе студии с интересным предложением: они хотят сделать фильм о женщинах-супергероях.

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