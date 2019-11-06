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HBO выпустил фирменную коробку для просмотра сериалов - все по последнему слову картонных технологий

Купить The HBO Box, увы, нельзя. Только выиграть

среда, 6 ноября 2019, 11:42
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Телеканал HBO представил зрителям фирменную коробку The HBO Box для уединенного просмотра сериалов. И если вы думаете, что речь пойдет о чем-то инновационном и никогда невиданном до этого (ну а как иначе, это же HBO), то нет. Это обыкновенная картонная коробка черного цвета с прорезями для ног и вентиляции воздуха. Хотя кое-что особенное в ней таки есть.

Как посмеялись в презентационном ролике авторы идеи, The HBO Box выполнена по "последнему слову в технологиях картона" и с помощью их новой разработки зритель будет полностью отделен от внешнего мира. Вот как это работает:

Примечательно, что The HBO Box не продается. Ее можно только выиграть, приняв участие в конкурсе, и просто ответив на вопрос, для чего вам нужна такая коробка. Увы, конкурс канал проводит лишь среди американских студентов (видимо, самых нуждающихся в личном пространстве людей).

Ах, да! Так что же особенного в картонной коробке, спросите вы. Внутри The HBO Box (и это тоже подчеркнули на видео) даже есть полочка для вашей чашки с чаем или какао.

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Раздел: ЛаймКино
Теги: HBO, сериалы, кино

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