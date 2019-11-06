HBO выпустил фирменную коробку для просмотра сериалов - все по последнему слову картонных технологий

Телеканал HBO представил зрителям фирменную коробку The HBO Box для уединенного просмотра сериалов. И если вы думаете, что речь пойдет о чем-то инновационном и никогда невиданном до этого (ну а как иначе, это же HBO), то нет. Это обыкновенная картонная коробка черного цвета с прорезями для ног и вентиляции воздуха. Хотя кое-что особенное в ней таки есть.

Как посмеялись в презентационном ролике авторы идеи, The HBO Box выполнена по "последнему слову в технологиях картона" и с помощью их новой разработки зритель будет полностью отделен от внешнего мира. Вот как это работает:

Примечательно, что The HBO Box не продается. Ее можно только выиграть, приняв участие в конкурсе, и просто ответив на вопрос, для чего вам нужна такая коробка. Увы, конкурс канал проводит лишь среди американских студентов (видимо, самых нуждающихся в личном пространстве людей).

Ах, да! Так что же особенного в картонной коробке, спросите вы. Внутри The HBO Box (и это тоже подчеркнули на видео) даже есть полочка для вашей чашки с чаем или какао.

Ранее актриса Эмилия Кларк впервые рассказала настоящую историю киноляпа с чашкой кофе в "Игре престолов". Оказывается, это вовсе не был ее травяной чай.

Мартин Скорсезе решил добить поклонников Marvel и написал для The New York Times целое эссе о своем отношении к фильмам студии. Мы выбрали из него главное, но если прежние высказывания режиссера заставляли ваш глаз дергаться, открывать явно не стоит.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.