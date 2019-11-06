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Колин Фаррелл может повторить роль Дэнни Де Вито в новом "Бэтмене"

Создатели новой версии супергеройского боевика привлекают зрителей звездным актерским составом

среда, 6 ноября 2019, 13:35
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Компания Warner Bros ведет переговоры с Колином Фарреллом, которому предложили сыграть Пингвина в новом фильме "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном. В 1992 году эту роль исполнил Дэнни Де Вито в фильме Тима Бертона "Бэтмен возвращается".

Издание Deadline сообщает, что актер может вернуться в мир комиксов впервые после своей роли Меченого в фильме "Сорвиголова" 2003 года. Также в предстоящем фильме Мэтта Ривза ("Кловерфилд") злодеев сыграют Пол Дано и Зои Кравиц: им достались роли Загадочника и Женщины-кошки. Роль комиссара Города исполнит звезда сериала "Мир Дикого запада" Джеффри Райт.

Также стало известно, что Энди Серкис (Голлум из "Властелина колец") ведет переговоры, чтобы сыграть Альфреда Пенниворта, дворецкого Брюса Уэйна.

Режиссер Мэтт Ривз сообщил, что новый Бэтмен станет "захватывающей и эмоциональной историей", снятой в стилистике жанра нео-нуар. Производство фильма должно начаться в конце 2019 года, а выход его запланирован на 2021 год.

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