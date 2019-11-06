RU  UA

Лайм

Может храниться сотни лет: в Microsoft фильм "Супермен" записали на кусочек стекла

Умельцы из Microsoft научились переносить километры кинопленки на тончайшее стекло

среда, 6 ноября 2019, 17:05
читати статтю українською

Исследователи Microsoft записали фильм Warner Bros. "Супермен" на кусочке кварцевого стекла размером с подстаканник. Об этом они рассказали в блоге компании.

Команда показала кусок стекла длиной 7,5 см и толщиной 2 мм, который содержит весь фильм 1978 года "Супермен". Сообщается, что новшество стало кульминацией многолетних исследований, ставших возможными благодаря последним достижениям в области сверхбыстрой лазерной оптики и искусственного интеллекта.

Исследователи использовали лазеры, чтобы вырезать крошечные трехмерные офорты на поверхности стекла. Алгоритмы искусственного интеллекта, обученные распознавать образцы, считывают их, когда свет проникает через стекло.

Данный проект является частью долгосрочных исследований Microsoft, направленных на более эффективное хранение данных. Носитель рассчитан на сотни лет использования, выдерживает высокие и низкие температуры, мытье, размагничивание и другие "экологические угрозы".

  • Картонная коробка черного цвета с прорезями для ног и вентиляции воздуха. Что это? Правильно, фирменная коробка для просмотра сериалов от HBO!
  • Художница создает картины, которые все видят по-разному. Нет, дело не в магии или восприятии зрителей: все зависит от вашего браузера.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ЛаймКино
Теги: техно

Поделиться

Новости партнеров

Читайте также

Первый скандал на Оскаре-2020: нигерийский фильм дисквалифицировали из-за языка

Скандал на Оскаре 2020 - режиссер Ава Дюверней заступилась за нигерийский фильм Львиное сердце, дисквалифицированный из-за языка

Колин Фаррелл может повторить роль Дэнни Де Вито в новом "Бэтмене"

Новый Бэтмен 2021 - актерский состав фильма. Роль врага Бэтмена Пингвина в фильме Мэтта Ривза Бэтмен может сыграть Колин Фаррелл

HBO выпустил фирменную коробку для просмотра сериалов - все по последнему слову картонных технологий

И если вы думаете, что речь пойдет о чем-то инновационном, то нет. Это обыкновенная картонная коробка

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: