Может храниться сотни лет: в Microsoft фильм "Супермен" записали на кусочек стекла

Исследователи Microsoft записали фильм Warner Bros. "Супермен" на кусочке кварцевого стекла размером с подстаканник. Об этом они рассказали в блоге компании.

Команда показала кусок стекла длиной 7,5 см и толщиной 2 мм, который содержит весь фильм 1978 года "Супермен". Сообщается, что новшество стало кульминацией многолетних исследований, ставших возможными благодаря последним достижениям в области сверхбыстрой лазерной оптики и искусственного интеллекта.

Исследователи использовали лазеры, чтобы вырезать крошечные трехмерные офорты на поверхности стекла. Алгоритмы искусственного интеллекта, обученные распознавать образцы, считывают их, когда свет проникает через стекло.

Данный проект является частью долгосрочных исследований Microsoft, направленных на более эффективное хранение данных. Носитель рассчитан на сотни лет использования, выдерживает высокие и низкие температуры, мытье, размагничивание и другие "экологические угрозы".

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