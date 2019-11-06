Первый скандал на Оскаре-2020: нигерийский фильм дисквалифицировали из-за языка

Оскаровская гонка 2020 года ознаменовалась первым громким скандалом. Члены Американской киноакадемии дисквалифицировали фильм от Нигерии, претендовавший на звание "Лучшего международного художественного фильма".



Кадр из фильма "Львиное сердце"

Издание BBC сообщает, что причиной дисквалификации стал английский язык, преобладающий в картине. Номинанты в этой категории, которая раньше называлась "Лучший фильм на иностранном языке", должны иметь "преимущественно неанглийские диалоги". Но в драме "Львиное сердце" Женевьевы Нннаджи актеры говорят в основном на английском языке, и лишь 11 минут в ней используется язык игбо.

Режиссер возмутилась решением Академии, сказав, что фильм представляет то, как общаются нигерийцы в реальной жизни. Ее поддержала известная кинематографистка Ава Дюверней, отметив, что английский является официальным языком Нигерии.

"Вы дисквалифицировали первую в Нигерии заявку на лучшую международную картину, поскольку она на английском языке. Но английский является официальным языком Нигерии. Вы запрещаете этой стране когда-либо конкурировать за "Оскар" на ее официальном языке?" - обратилась она к Академии в Twitter.

Ннаджи поблагодарила Дюверней за ее поддержку и добавила, что английский язык служит "связующим звеном между 500+ языками, на которых говорят в нашей стране".

"Мы не выбрали тех, кто нас колонизировал. Этот фильм нигерийский, и многим он нравится", - написала она.



Режиссер Женевьева Ннанджи

Английский является официальным языком Нигерии из-за британской колонизации, которая длилась почти столетие до обретения страной независимости в 1960 году. Фильм "Львиное сердце", который в настоящее время транслируется на Netflix, рассказывает о нигерийской женщине, пытающейся сохранить компанию своего отца в обществе, в котором доминируют мужчины.

В этом году заявки на "Оскар" в категории "Лучший международный художественный фильм" отправили 93 страны. В их числе - украинская драма "Домой" Наримана Алиева.

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