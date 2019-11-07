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Звезду Голливуда "воскресят" в новом фильме через 64 года после смерти: идея понравилась не всем

Джеймс Дин "сыграет" в фильме о Вьетнамской войне

четверг, 7 ноября 2019, 11:43
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Актер Джеймс Дин, погибший в 1955 году в автокатастрофе, появится в новом фильме благодаря CGI (компьютерной графике). Издание The Hollywood Reporter сообщает, что облик звезды фильмов "Бунтарь без причины" и "К всотоку от рая" реконструируют в боевике о войне во Вьетнаме "В поисках Джека".

Фильм основан на романе о 10 тысячах военных собак, которые были брошены в конце войны. По словам Антона Эрнста, одного из режиссеров картины, Джеймса Дина решили задействовать в проекте, когда на роль сложного персонажа Рогана не нашлось подходящего актера.

Съемки Джеймса Дина в фильме остаются лишь игрой слов. Облик актера реконструируют с помощью CGI, используя реальные кадры и фотографии, а другой актер скажет вместо него все реплики.

"В поисках Джека" продолжает тенденцию, которая началась 20 лет назад, когда танцевальные номера Фреда Астера были адаптированы для рекламы пылесосов. Подобные технологии также использовались, чтобы омолодить актеров в недавних фильмах "Гемини" с Уиллом Смитом и "Ирландец" с Робертом ДеНиро.

Компания, которая лицензировала образ Дина для фильма, надеется использовать эту технологию, чтобы вернуть из мертвых других звезд, таких как Берт Рейнольдс, Кристофер Рив и Бетт Дэвис. Однако такая идея понравилась далеко не всем фанатам.

"Значит, они снимают Джеймса Дина в фильме о войне, которая произошла ПОСЛЕ его смерти? Все это очень грустно и неправильно", - пишут пользователи Twitter.

"Просто используйте Джеймса Франко. Он выглядит как Джеймс Дин, плюс это будет дешевле, чем CGI", - предлагают они создателям.

"Идея о том, что CGI может точно изобразить манеру такого непредсказуемого актера, как Джеймс Дин, абсолютно чертовски смешна", - сетуют они.

Издание AV Club отметило, что эта новость отлично подходит фанатам голливудских звезд старой школы, которые хотят увидеть их в новых проектах, но указали и на обратную сторону: "Новым талантам, которые годами изучали свое ремесло, надеясь однажды ворваться в бизнес, теперь приходится конкурировать с такими, как Джеймс Дин или Бетт Дэвис... ну, удачи?"

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Раздел: ЛаймКино
Теги: Джеймс Дин, CGI

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