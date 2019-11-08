Авторы сериала "Очень странные дела" показали смешные подборки неудачных дублей: видео

Пока поклонники сериала "Очень странные дела" ожидают 4 сезон, авторы одного из самых популярных проектов Netflix радуют их серией забавных роликов - нарезками самых смешных неудачных дублей трех предыдущих сезонов. Судя по всему, на площадке ни юным актерам, ни съемочной группе скучать не приходилось.

"Очень странные дела", 1 сезон

"Очень странные дела", 2 сезон

"Очень странные дела", 3 сезон

Напомним, сериал "Очень странные дела" получил 31 номинацию на премию "Эмми", в том числе в категории "Лучший драматический сериал", четыре номинации на премию "Золотой глобус", а в 2016 году завоевал премию Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав в драматическом сериале.

Выход 4 сезона ожидается в 2020 году. На этой неделе его авторы рассекретили название первого эпизода - "Клуб адского пламени". В сети появился снимок сценария.

Ранее актрису "Очень странных дел" Милли Бобби Браун подловили на обмане с невидимой косметикой. Вот как это было.

Актриса Эмилия Кларк впервые рассказала настоящую историю киноляпа с чашкой кофе в "Игре престолов". Ранее авторы сериала утверждали, что в кадре осталась именно ее чашка из-под травяного чая.

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