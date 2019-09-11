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Актрису "Очень странных дел" подловили на обмане с невидимой косметикой: забавное видео

Завидев критику, актриса тут же удалила ролик

среда, 11 сентября 2019, 14:58
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Актриса Милли Бобби Браун, сыгравшая роль Одиннадцать в популярном сериале "Очень странные дела", оказалась в довольно нелепой ситуации. В сети девушка показала видео, на котором пользуется косметикой своего бренда, но что-то явно пошло не по плану.

Фолловеры Милли Бобби Браун в Instagram и пользователи YouTube посмеялись и назвали ролик актрисы "очень странными делами", ведь в кадре вовсе не видно косметики, которую она якобы наносит на лицо. Что правда, за столь правдоподобную игру в кадре девушке даже предложили вручить "Оскар".

После успеха сериала Netflix "Очень странные дела" имя главных его актеров, в частности, Милли Бобби Браун не сходят с полос таблоидов. Сегодня о 15-летней знаменитости говорят не только как об актрисе, но и как о начинающей бизнес-леди. Все дело в том, что недавно она запустила собственную линейку косметики Florence by Mills, которую сейчас всячески старается продвигать в сети.

Торговая марка продает средства по уходу за кожей. Косметика поступила в продажу в сентябре и, как того стоило ожидать, стала сверх популярной среди поклонников Милли Бобби Браун.

В одном из роликов, который появился в сети в начале сентября, актриса в домашних условиях рассказывает о своей продукции и параллельно наносить на лицо одно средство за другим: скраб, лосьон для умывания, увлажняющий крем… вот только ничего из этого не видно в кадре.

Пользователи сети тут же написали актрисе, что она, похоже, лишь притворяется и на самом деле не использует косметику. Любопытно, но вскоре после того, как подобных сообщений стало в разы больше, пост Милли Бобби Браун исчез из Instagram. Но видео, конечно же, успели залить на YouTube.

"А ты правда наносишь что-то на кожу? Выглядит так, будто нет", "Очень странные дела твоя косметика. Она невидима", "Кого ты пытаешься обмануть, растирая в кадре сухие ладони?" - поинтересовались в комментариях к ролику.

Заметили пользователи и тот нюанс, что актриса якобы отправляется смывать косметику каждый раз после нанесения на лицо очередного средства. Вот только возвращается она к камере по-прежнему с накрашенными глазами и губами. Ситуация так и осталась загадкой для фанов Милли Бобби Браун, ведь на расспросы она решила не отвечать.

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