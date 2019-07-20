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"Очень странные дела" 3 сезон: главное о нашумевшем проекте Netflix

Третий сезон сериала вышел 4 июля

суббота, 20 июля 2019, 16:41
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4 июля Netflix выпустил третий сезон популярного сериала "Очень странные дела" (Stranger Things). Разговоры вокруг возвращения на экраны одного из самых успешных фантастических проектов последних лет не утихают до сих пор.

К примеру, недавно стало известно, что одну из ролей в картине сыграл украинец Алек Утгофф. Теперь актер - звезда соцсетей. Его лайкают десятки тысяч инстаграмеров.

Что известно о сериале "Очень странные дела"

"Очень странные дела" - американский сериал в жанре псевдонаучной фантастики, наполненный отсылками к хоррорам 80-х годов. По сюжету в один из дней загадочно пропадает подросток по имени Уилл и с тех пор жизнь городка кардинально меняется. Полиция проводит расследование этого дела, однако зацепок так и не находит.

Друзья мальчика начинают собственное расследование, как вдруг узнают, что Уилл заточен в параллельном мире. Кроме того, они знакомятся с загадочной девочкой со сверхспособностями по имени Одиннадцать. Она совершенно не приспособлена к жизни и совсем не ориентируется в происходящем вокруг. Но зато она знает о пропавшем мальчике, которого ищут друзья, шериф и мама.

Кстати, маму Уилла играет Вайнона Райдер, которая известна по фильмам "Эдвард Руки-ножницы", "Дракула Брэма Стокера" и другим.

Третий сезон сериала "Очень странные дела"

Третий сезон, как и ожидалось, продолжил все начатые ранее сюжетные линии, правда, герои выросли и вместе с ними и их проблемы. Теперь они беспокоятся не только о монстрах, но и испытывают переживания от первой любви.

В третьем сезоне к актерскому составу присоединилась дочь голливудских актеров Умы Турман и Итана Хоука - Майя Турман-Хоук. Она сыграла девушку по имени Робин, которой наскучила обыденная жизнь. Оказывается, иногда в городке случаются события, которые не дают скучать, и она вскоре убедится в этом лично.

Все актеры сериала "Очень странные дела 3": Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Милли Бобби Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Кара Буоно, Мэттью Модайн, Ной Шнапп, Джо Кири, Сэди Синк, Дакре Монтгомери.

Название серий "Очень странные дела 3"

1. "Сюзи, прием?" (Suzie, Do You Copy?);
2. "Тусовщики из супермаркета" (The Mall Rats);
3. "Дело о пропавшем спасателе" (The Case of the Missing Lifeguard);
4. "Тест сауной" (The Sauna Test);
5. "Источник" (The Source);
6. "День рождения" (The Birthday);
7. "Укус" (The Bite);
8. "Битва за торговый центр Starcourt" (The Battle of Starcourt).

  • Внимательные поклонники сериала "Игра престолов" нашли объяснение странной сцене с убийством Короля Ночи Арьей Старк, которая ранее вызвала множество споров и критики. И, похоже, авторы саги посмотрели ее в индийском кино.
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