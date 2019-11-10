61-летняя Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из "Основного инстинкта": фото и видео

Принимая награду "Женщина года" на церемонии вручения премии журнала GQ в Берлине, Шэрон Стоун повторила одну из самых знаковых сцен в истории кино - ее знаменитое перекидывание ног из "Основного инстинкта" (1992).
61-летняя актриса в черном мини-платье вышла на сцену и села на стул, чтобы произнести свою речь. Затем она мастерски повторила сцену в "Основном инстинкте", когда полиция проводила допрос ее героини Кэтрин Трамелл. Как известно, Кэтрин решила отвлечь полицейских, продемонстрировав им отсутствие нижнего белья.
Стоун рассказала, что эта сцена изменила ее жизнь и сделала знаменитой.
"Режиссер сказал: "Можете ли вы снять свои трусы, потому что мы видим их в сцене, а вы не должны были их надевать. Мы ничего не увидим". Я сказала: "Конечно". Я не знала, что этот момент изменит мою жизнь".
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