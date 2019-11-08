Могу себе позволить: Даша Астафьева показала роскошные формы в откровенном корсете

Украинская певица и модель Даша Астафьева, которая подразнила фанов глубоким декольте, снялась в очередной пикантной фотосессии, где показала свои соблазнительные формы.

Несколько кадров знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. Даша примерила черный кожаный корсет, который подчеркнул ее пышную грудь. "Все, как я люблю и могу себе позволить", - написала под снимком Астафьева.

Сексуальный образ Даши дополнен броским макияжем и сеткой, которая прикрывает ее лицо.

Певица также поделилась с поклонниками видеобекстейджем съемки, где можно увидеть ее позирование фотографу.

Фанаты искупали своего кумира в комплиментах, называя ее "идеалом красоты".

"Какая шикарная", "Дарья, вы великолепны! Как всегда", "Идеал красоты", "Невероятная красота", "Очень горячее фото", "Просто секси", "Безупречный образ", "Даша - твоей красоте нету границ", "Вы очень красивая", - восхищаются комментаторы.

Ранее Даша Астафьева призналась, что в детстве была "гадким утенком" и часто из-за этого страдала от издевательств со стороны одноклассников.

Также певица призналась, что один очень влиятельный человек хотел ее содержать. Мужчину даже не смутил тот факт, что Даша уже несколько лет счастлива в отношениях с бизнесменом Артемом Кимом.

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