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Режиссер "Ла-Ла Ленда" готовит новый фильм с Брэдом Питтом и Эммой Стоун

Драма "Вавилон" расскажет об окончании эпохи немого кино в Голливуде

вторник, 12 ноября 2019, 13:53
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Студия Paramount займется производством новой драмы Дэмьена Шазелла - самого молодого лауреата премии "Оскар", снявшего фильмы "Одержимость", "Ла-Ла Ленд" и "Человек на Луне". Издание The Hollywood Reporter сообщает, что фильм "Вавилон" расскажет о начале Золотого века Голливуда.

Главные роли в проекте предложили Брэду Питту и Эмме Стоун, но никаких сделок со звездами пока не заключили: переговоры продолжаются.

История "Вавилона" разворачивается в конце 1920-х годов, когда киноиндустрия перешла от немых фильмов к звуковым. В нем фигурируют взлеты и падения вымышленных и исторических персонажей.

Если сделка состоится, Стоун сыграет Клару Боу - звезду немого кино и секс-символа 20-х годов. Питту пророчат роль вымышленного персонажа, у которого не получилось ужиться с новыми технологиями. Источники говорят, что прототипом его героя стал Джон Гилберт - один из самых популярных актеров эпохи немого кино.

В настоящее время выпуск "Вавилона" намечен на 25 декабря 2021 года.

  • Брэд Питт рассказал, как защитил Гвинет Пэлтроу от домогательств Харви Вайнштейна. Актер вступился за бывшую девушку, когда той было всего 22 года.
  • Уилл Смит показал смешную пародию на "Матрицу", которую снял со старшим сыном. На видео актер "сражается" с Треем Смитом, изображая злодея.

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