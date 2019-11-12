Режиссер "Ла-Ла Ленда" готовит новый фильм с Брэдом Питтом и Эммой Стоун

Студия Paramount займется производством новой драмы Дэмьена Шазелла - самого молодого лауреата премии "Оскар", снявшего фильмы "Одержимость", "Ла-Ла Ленд" и "Человек на Луне". Издание The Hollywood Reporter сообщает, что фильм "Вавилон" расскажет о начале Золотого века Голливуда.

Главные роли в проекте предложили Брэду Питту и Эмме Стоун, но никаких сделок со звездами пока не заключили: переговоры продолжаются.

История "Вавилона" разворачивается в конце 1920-х годов, когда киноиндустрия перешла от немых фильмов к звуковым. В нем фигурируют взлеты и падения вымышленных и исторических персонажей.

Если сделка состоится, Стоун сыграет Клару Боу - звезду немого кино и секс-символа 20-х годов. Питту пророчат роль вымышленного персонажа, у которого не получилось ужиться с новыми технологиями. Источники говорят, что прототипом его героя стал Джон Гилберт - один из самых популярных актеров эпохи немого кино.

В настоящее время выпуск "Вавилона" намечен на 25 декабря 2021 года.

Брэд Питт рассказал, как защитил Гвинет Пэлтроу от домогательств Харви Вайнштейна. Актер вступился за бывшую девушку, когда той было всего 22 года.

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