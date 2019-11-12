Режиссер "Ла-Ла Ленда" готовит новый фильм с Брэдом Питтом и Эммой Стоун

Студия Paramount займется производством новой драмы Дэмьена Шазелла - самого молодого лауреата премии "Оскар", снявшего фильмы "Одержимость", "Ла-Ла Ленд" и "Человек на Луне". Издание The Hollywood Reporter сообщает, что фильм "Вавилон" расскажет о начале Золотого века Голливуда.
Главные роли в проекте предложили Брэду Питту и Эмме Стоун, но никаких сделок со звездами пока не заключили: переговоры продолжаются.
История "Вавилона" разворачивается в конце 1920-х годов, когда киноиндустрия перешла от немых фильмов к звуковым. В нем фигурируют взлеты и падения вымышленных и исторических персонажей.
Если сделка состоится, Стоун сыграет Клару Боу - звезду немого кино и секс-символа 20-х годов. Питту пророчат роль вымышленного персонажа, у которого не получилось ужиться с новыми технологиями. Источники говорят, что прототипом его героя стал Джон Гилберт - один из самых популярных актеров эпохи немого кино.
В настоящее время выпуск "Вавилона" намечен на 25 декабря 2021 года.
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