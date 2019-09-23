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Брэд Питт рассказал, как защитил Гвинет Пэлтроу от домогательств Харви Вайнштейна

Питт вступился за актрису, когда той было всего 22 года

понедельник, 23 сентября 2019, 13:45
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В интервью CNN Брэд Питт вспомнил о том, как защищал свою бывшую девушку Гвинет Пэлтроу от домогательств опального продюсера Харви Вайнштейна.

55-летний актер рассказал, что инстинктивно повел себя так, как привык с самого детства. Он подошел к Вайнштейну на бродвейской премьере "Гамлета" в 1995 году и сказал ему: "Если ты когда-нибудь снова заставишь ее чувствовать себя неловко, я тебя убью".

"В тот момент я был просто парнем из Озарка, и именно так мы решали проблемы. Я просто хотел убедиться, что дальше ничего не произойдет, потому что она [Пэлтроу] собиралась сделать еще два фильма [с Вайнштейном]", - говорит актер.

Гвинет Пэлтроу впервые упомянула историю Питта-Вайнштейна в интервью New York Times в октябре 2017 года. Обладательница премии "Оскар" за роль в фильме "Влюбленный Шекспир" сказала, что Вайнштейн домогался ее, когда ей было 22 года.

Вайнштейн нанял Пэлтроу, чтобы она сыграла главную роль в его экранизации романа Джейн Остин "Эмма", и пригласил актрису в свой гостиничный номер в отеле "Peninsula Beverly Hills" для "рабочей встречи". По словам Пэлтроу, Вайнштейн в итоге положил на нее руки и предложил пойти в спальню для массажа. Пэлтроу рассказала Питту об инциденте, и он не стал отмалчиваться.

"Это было так фантастично, потому что он использовал свою славу и силу, чтобы защитить меня в то время, когда у меня еще не было славы или власти. Он лучший", - сказала актриса.

После инцидента Пэлтроу успешно сотрудничала с Вайнштейном, и именно он стал продюсером фильма, который принес ей "Оскар" в 1998 году.

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