Уилл Смит показал смешную пародию на "Матрицу", которую снял со старшим сыном

В честь 27-летия старшего сына Трея Уилл Смит опубликовал в Instagram смешной домашний фильм, который они сняли в начале 2000-х.

"Пока Трей взрослел, каждый год на его день рождения мы снимали эпизод домашнего фильма под названием "Трейтрица", где я был плохим парнем, пытающимся убить его, а он должен был защищать семью, - написал Смит. - С днем рождения, парень! Пришло время снять новый эпизод! Думаю, в этот раз я смогу тебя достать".

Ранее в этом году актер объяснил, почему не согласился сыграть главную роль в "Матрице", куда его приглашали режиссеры Вачовски. Предложение не произвело на него впечатления, потому что на то время они были неизвестными и сняли всего один фильм.

"Я сделал "Дикий Дикий Запад", - цитирует Смита издание Entertainment Weekly. - Я не горжусь, но и не сожалею об этом решении. Возможно, я испортил бы "Матрицу". Я бы все испортил, потому сделал вам всем одолжение".

Уилл Смит записал смешное, но важное послание о профилактике рака. Актер прошел колоноскопию, в ходе которой у него был обнаружен предраковый полип.

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