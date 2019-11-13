В HBO задумались о продолжении сериала "Друзья", и планы канала точно порадуют фанов

Популярный сериал "Друзья" может получить продолжение на телеканале НВО. Как пишет Variety, говорить о точном воссоединении приятелей на экране шоу рано, но переговоры с актерами оригинального состава и создателями проекта уже начались.

По предварительным планам, HBO намерен пригласить Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизу Кудроу, Мэтта ЛеБлана, Мэттью Перри и Дэвида Швиммера. Примечательно, что до этого актеры и сами шоураннеры "Друзей" категорически отрицали возможность какого-либо продолжения сериала.

На сегодняшний день переговоры еще далеки от завершения и не исключено, что они могут закончиться провалом. Тем не менее, надежда на то, что поклонники "Друзей" увидят продолжение любимого ситкома, все же есть.

Напомним, премьера сериала "Друзья" состоялась в 1994 году. Шоу выходило в эфир вплоть до 2004 года. В этом году, 22 сентября, в мире отметил 25-летие ситкома, который ранее признали одним из лучших за всю историю американского ТВ.

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