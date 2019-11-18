Роль Билла Клинтона в сериале "Американская история преступлений: Импичмент" сыграет номинант на "Оскар"

В третьем сезоне сериала "Американская история преступлений: Импичмент" о политическом секс-скандале с участием Билла Клинтона и Моники Левински роль бывшего президента США сыграет номинант на "Оскар" Клайв Оуэн, пишет издание Deadline.
Звезда фильмов "Близость" и "Дитя человеческое" присоединился к Саре Полсон в роли госслужащей Линды Трипп, Бини Фелдштейн в роли Моники Левински и Анелле Эшфорд в роли Полы Джонс, обвинившей Клинтона в сексуальных домогательствах. Актрису на роль Хиллари Клинтон в настоящее время все еще не выбрали.
Сценарий сериала, сопродюсером которого стала Моника Левински, основан на бестселлере Джеффри Тобина "Огромный заговор: настоящая история сексуального скандала, который едва не погубил президента". Книга Тубина "Бег его жизни: Люди против О. Дж. Симпсона", вышедшая в 1997 году, послужила источником для первого сезона "Американской истории преступлений".
Съемки сериала об импичменте Клинтона начнутся в конце марта. Премьера его запланирована на 27 сентября 2020 года и состоится через месяц после следующих президентских выборов в США.
Первый сезон "Американской истории преступлений" о деле О.Дж. Симпсона получил 22 номинации на "Эмми" и выиграл 9. Он также был отмечен "Золотым глобусом", BAFTA и другими престижными премиями. Второй сезон, посвященный убийству Джанни Версаче, выиграл 7 "Эмми" и "Золотой глобус" за лучший мини-сериал.
- Моника Левински стала исполнительным продюсером документального фильма "15 минут позора". Производством фильма займется HBO.
- По книге Билла Клинтона "Президент пропал" снимут сериал. Создатели шоу обещают зрителям захватывающий драматический триллер.
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