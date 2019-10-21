Джаред Лето из ревности пытался помешать выходу фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом

47-летний актер Джаред Лето, сыгравший Джокера в фильме "Отряд самоубийц" (2016), был настолько разочарован решением студии Warner Bros. выпустить картину о его персонаже с Хоакином Фениксом в главной роли, что попытался подавить конкурента. Об этом изданию The Hollywood Reporter сообщили источники, знакомые с поведением Лето.

Когда оскароносный актер узнал о проекте Тодда Филлпса, он не только пожаловался своим агентам в Creative Artists Agency, но также попросил своего музыкального менеджера Ирвинга Азоффа позвонить руководителю Warner Bros. и заставить его остановить производство фильма.

Источник, приближенный к Лето отрицает, что актер сделал этот запрос, и хотя Азофф отказался от комментариев, с тех пор они с Лето прекратили сотрудничество.

Ранее THR сообщал, что актер, сыгравший злодея в "Отряде самоубийц", рассчитывал, что Warner Bros займется производством "Джокера" с ним в главной роли. Но студия, похоже, была не в восторге от его затеи, а режиссер "Отряда" Дэвид Эйр не был доволен результатом: в финальной версии фильма Джокер Лето получил всего 10 минут экранного времени. Продвигая проект, Лето - который ранее был объявлен в качестве главного героя - жаловался СМИ на то, что сцены с его участием сильно урезали.

Между тем, неудовлетворенность Лето, похоже, помогла положить конец и без того напряженным отношениям между Лето и Creative Artists Agency. Источники утверждают, что актер считал, что его агенты должны были заранее рассказать ему о проекте Тодда Филлипса и усерднее бороться за свою версию "Джокера". Лето сказал агентам, что они должны остановить конкурирующий проект, утверждая, что с ним не обращались должным образом как с победителем "Оскара" (за фильм "Далласский клуб покупателей"). Летом актер покинул агентство и перешел к конкурирующей компании WME.

Ранее мы рассказали о фильме Тодда Филлипса "Джокер", а также о том, как Хоакин Феникс, Хит Леджер и Джаред Лето справились с ролью злодея DC.

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