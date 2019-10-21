RU  UA

Лайм

Джаред Лето из ревности пытался помешать выходу фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом

Актер полагал, что Warner Bros. отдадут проект ему

понедельник, 21 октября 2019, 16:35
читати статтю українською

47-летний актер Джаред Лето, сыгравший Джокера в фильме "Отряд самоубийц" (2016), был настолько разочарован решением студии Warner Bros. выпустить картину о его персонаже с Хоакином Фениксом в главной роли, что попытался подавить конкурента. Об этом изданию The Hollywood Reporter сообщили источники, знакомые с поведением Лето.

Когда оскароносный актер узнал о проекте Тодда Филлпса, он не только пожаловался своим агентам в Creative Artists Agency, но также попросил своего музыкального менеджера Ирвинга Азоффа позвонить руководителю Warner Bros. и заставить его остановить производство фильма.

Источник, приближенный к Лето отрицает, что актер сделал этот запрос, и хотя Азофф отказался от комментариев, с тех пор они с Лето прекратили сотрудничество.

Ранее THR сообщал, что актер, сыгравший злодея в "Отряде самоубийц", рассчитывал, что Warner Bros займется производством "Джокера" с ним в главной роли. Но студия, похоже, была не в восторге от его затеи, а режиссер "Отряда" Дэвид Эйр не был доволен результатом: в финальной версии фильма Джокер Лето получил всего 10 минут экранного времени. Продвигая проект, Лето - который ранее был объявлен в качестве главного героя - жаловался СМИ на то, что сцены с его участием сильно урезали.

Между тем, неудовлетворенность Лето, похоже, помогла положить конец и без того напряженным отношениям между Лето и Creative Artists Agency. Источники утверждают, что актер считал, что его агенты должны были заранее рассказать ему о проекте Тодда Филлипса и усерднее бороться за свою версию "Джокера". Лето сказал агентам, что они должны остановить конкурирующий проект, утверждая, что с ним не обращались должным образом как с победителем "Оскара" (за фильм "Далласский клуб покупателей"). Летом актер покинул агентство и перешел к конкурирующей компании WME.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Отец приказывал разносить гостям марихуану: сын Майкла Дугласа сделал скандальное признание

Кэмерон Дуглас в книге мемуаров рассказал о наркозависимости, тюрьме и отношениях с отцом Майклом Дугласом

Вакарчук резко отреагировал на скандал с "Кварталом 95" и хором Веревки

Юмористы студии "Квартал 95" и Национальный хор имени Веревки угодили в скандал из-за песни о Валерии Гонтаревой

Пути разошлись: принц Гарри рассказал о сложных отношениях с братом Уильямом

Принц Гарри рассказал об отношениях с братом принцем Уильямом - новости королевской семьи.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: