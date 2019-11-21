Премьеру фильма с Сэмюэлом Л. Джексоном отменили из-за секс-скандала

21 ноября на фестивале Американского института киноискусства в Лос-Анджелесе должна была состояться премьера биографического фильма Apple "Банкир" с Сэмюэлом Л. Джексоном и Энтони Маки, однако компания отменила показ. Издание The Hollywood Reporter пишет, что решение связано с секс-скандалом, фигурантом которого является сын героя картины.

Фильм "Банкир" рассказывает историю Бернарда Гаррета - темнокожего бизнесмена, который в 1960-х годах нанял белого мужчину для управления своими растущими финансами. Сопродюсером картины стал сын Гаррета, Бернард Гаррет-младший, однако сводные сестры обвинили его в сексуальных домогательства.

Синтия и Шейла Гарретт моложе Бернарда Гаррета-младшего на 15 лет. Женщины утверждают, что когда брат был молодым человеком и жил с ними в одном доме, он жестоко с ними обращался и сексуально домогался. Кроме того, сестры заявили, что история в фильме искажена, чтобы не упоминать о них и их матери: в "Банкире" фигурирует только первая жена Бернарда Гаррета, хотя ко времени некоторых событий в фильме он уже с ней развелся.

Имя Гаррета-младшего исчезло из рекламных материалов "Банкира" в начале ноября, а теперь Apple отменила его премьеру. Комментировать обвинения сестер Гаррет компания отказалась, но все же озвучила официальную позицию: "Ранее в этом году мы приобрели "Банкира", так как были тронуты развлекательной и образовательной историей фильма о социальных изменениях и финансовой грамотности. На прошлой неделе были высказаны некоторые опасения, связанные с фильмом. Нам, вместе с режиссерами, нужно некоторое время, чтобы разобраться в этих вопросах и определить лучшие последующие шаги".

Выход "Банкира" на стриминговой платформе Apple TV + по-прежнему запланирован на декабрь.

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