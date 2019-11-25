Режиссер нового "Терминатора" объяснил провал фильма: без Джеймса Кэмерона не обошлось

Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер в интервью The Hollywood Reporter рассказал о кассовом провале картины и разногласиях с продюсером Джеймсом Кэмероном, который не давал ему реализовать свое творческое видение.

Бюджет "Терминатора 6: Темные судьбы" составил 185 миллионов долларов, но спустя три недели ему удалось заработать в мировом прокате всего 235 миллионов. Для сравнения, "Генезис", который называют худшим из сиквелов "Терминатора", собрал 440 миллионов.

"Мы могли бы написать книгу о том, почему это не сработало, - сказал Миллер. - Я все еще не уверен и нахожусь в процессе обработки, но я очень горжусь фильмом. Я не мог контролировать вещи, которые зрители больше всего ненавидят. Я не могу контролировать, если вам не понравился "Генезис", или вы чувствовали себя обманутым после "Терминатора 4". Ничего не могу с этим поделать".

Миллер также признал, что у него были разногласия с Кэмероном по поводу некоторых творческих решений. Кэмерон, который снял два первых "Терминатора", вернулся во франшизу в качестве продюсера "Темных судеб" и постоянно вмешивался в работу. Миллер заявил, что считает долгом "бороться" за свое видение, потому что "режиссер обязан это делать".

Миллер сказал, что они по-разному смотрели на некоторые элементы путешествия во времени, а идеи Кэмерона не имели для сюжета смысла. Также режиссер предположил, что вряд ли снова будет работать с Кэмероном.

"Я просто не хочу снова оказаться в ситуации, когда у меня нет контроля, чтобы делать то, что я считаю правильным", - сказал он.

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