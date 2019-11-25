О жизни и карьере Майкла Джексона снимут фильм: за дело взялся продюсер "Богемской рапсодии"

Оскароносный продюсер Грэм Кинг, работавший над фильмами "Богемская рапсодия", "Банды Нью-Йорка", "Авиатор" и "Отступники", снимет биографический фильм о Майкле Джексоне. Издание The Hollywood Reporter пишет, что фонд наследия покойного певца дал согласие на использование его музыки.

Сценарий для байопика напишет Джон Логан - номинант на премию "Оскар" за фильмы "Гладиатор" и "Авиатор". Амбициозная картина будет охватывать всю жизнь и карьеру Джексона, включая его дебют с The Jackson Five, его взлет популярности в поп-музыке и многолетнюю борьбу с обвинениями в сексуальном насилии над детьми.

Последней работой Кинга стал музыкальный биографический фильм "Богемская рапсодия" о Фредди Меркьюри, который заработал более 900 миллионов долларов в глобальном прокате и победил в четырех номинациях на "Оскар". Также студия Кинга GK Films разрабатывает фильм о группе Bee Gees.

Распорядители имущества Майкла Джексона в настоящее время судятся с материнской компанией HBO Time Warner из-за документального фильма "Покидая Неверленд", в котором подробно рассказывается о предполагаемом сексуальном насилии над детьми со стороны Джексона.

Герои фильма "Покидая Неверленд" получили новую возможность засудить Майкла Джексона. Все дело в новых поправках к законам штата Калифорния.

В августе этого года в сети всплыл откровенный разговор актера Марлона Брандо ("Крестный отец") с Майклом Джексоном. Запись хранили в тайне почти 30 лет.

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