Ложь и разжигание ненависти: известный комик выступил с серьезным обвинением против Facebook

Комедийный актер Саша Барон Коэн, известный по ролям Бората, Али Джи и диктатора Аладина, выступил с неожиданно серьезным и резким заявлением по поводу лживой рекламы, расизма и разжигания ненависти в Facebook. Об этом он написал колонку для издания Washington Post.

48-летний комик считает, что если бы соцсеть существовала во времена Адольфа Гитлера, он бы легко смог использовать ее для распространения антисемитских идей.

"Если вы заплатите Facebook, он будет показывать любую политическую рекламу, какую пожелаете, даже если это ложь, - написал Коэн. - Он даже поможет вам нацелить эту ложь на пользователей для максимального эффекта. Согласно этой извращенной логике, если бы Facebook появился в 1930-х годах, он позволил бы Адольфу Гитлеру опубликовать 30-секундную рекламу своего "решения еврейской проблемы"".

Актер заявил, что Facebook обязан проверять политические объявления перед их показом, и если реклама ложная, не публиковать ее.

Ранее Коэн обращался к Антидиффамационной лиге с речью, в которой сказал, что демократия отступает, а самодержавие и ложь процветают благодаря Facebook, YouTube, Google и Twitter.

"Растут преступления на почве ненависти, а также нападения на религиозные и этнические меньшинства, - отметил Коэн. - Всей этой ненависти и насилию способствует горстка интернет-компаний, которые составляют величайшую пропагандистскую машину в истории".

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