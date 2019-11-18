RU  UA

Лайм

Жена мексиканского наркобарона Эль Чапо появилась в американском реалити-шоу: фото

Эль Чапо считается самым влиятельным наркоторговцем в мире

понедельник, 18 ноября 2019, 16:22
читати статтю українською

Эмма Коронель Аиспуро, более известная как миссис Эль Чапо, дебютирует в реалити-шоу. Издание New York Post пишет, что жена известного мексиканского наркобарона появится в передаче "Cartel Crew" о жизни детей членов картелей.

62-летний Эль Чапо (настоящее имя - Хоакин Гусман Лоэра) - мексиканский наркобарон и бывший лидер международного преступного синдиката Синалоа. Он считается самым влиятельным наркоторговцем в мире и в 2019 году был приговорен к пожизненному заключению в США.

Герои реалити-шоу с большим трепетом встретили 30-летнюю Коронель, которая вышла замуж за Эль Чапо еще в подростковом возрасте.

"Я очень нервничала и робела в ее присутствии. Она необычная женщина, - рассказала изданию Мария Рамирес Ареллано, дочь бывшего торговца наркотиками из Майами. - Она настоящая латина, очень скромная, преданная своему мужчине".

Рамирес Ареллано встретилась с миссис Эль Чапо вместе со своим парнем Майклом Корлеоне Бланко, младшим сыном Гризельды Бланко де Трухильо, известной как "Крестная мать кокаина" и "Черная вдова" (за участие в убийстве более 200 человек).

"Мы не наши родители, - сказал Бланко, добавив, что 22 его родственника погибли в результате инцидентов, связанных с наркотиками. - Мы пытаемся проложить свой собственный путь в жизни. Я дал Эмме Коронель Аиспуро несколько советов, потому что она пытается сделать то же самое, что и я. Она действительно милый человек, переживающий то, через что никогда не должны проходить ни жена, ни мать, и теперь ей приходится воспитывать двух девочек в одиночку".

Коронель, мать 7-летних близнецов, пытается извлечь выгоду из известности Эль Чапо. После судебного разбирательства она зарегистрировала торговую марку El Chapo Guzman для продажи линии одежды, чехлов для мобильных телефонов и головных уборов. Правоохранительные органы отказали Коронель в доступе к ее мужу.

  • Роль Билла Клинтона в сериале "Американская история преступлений: Импичмент" сыграет номинант на "Оскар". Шоу расскажет о политическом секс-скандале и импичменте экс-президента США.
  • Сын королевы Елизаветы II дал скандальное интервью о дружбе с осужденным секс-преступником. Принц Эндрю отрицает дружбу с Джеффри Эпштейном и "не помнит" о сексе с его 17-летней жертвой.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ЛаймКино
Теги: реалити-шоу

Поделиться

Новости партнеров

Читайте также

Роль Билла Клинтона в сериале "Американская история преступлений: Импичмент" сыграет номинант на "Оскар"

Американская история преступлений, 3 сезон - роль Билла Клинтона в сериале об импичменте президента США сыграет Клайв Оуэн

Режиссеры "Мстителей" защитили фильмы Marvel от нападок Мартина Скорсезе

Джо и Энтони Руссо объяснили кассовый успех Мстителей: Финал и ответили на обвинения фильмов Marvel Мартина Скорсезе

Дуэйн Джонсон впервые сыграет супергероя в фильме "Черный Адам": он мечтал об этом годами

Фильм Вселенной DC Черный Адам с Дуэйном Скалой Джонсоном выйдет в декабре 2021 года

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Lera Lynn

мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: