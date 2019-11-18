Жена мексиканского наркобарона Эль Чапо появилась в американском реалити-шоу: фото

Эмма Коронель Аиспуро, более известная как миссис Эль Чапо, дебютирует в реалити-шоу. Издание New York Post пишет, что жена известного мексиканского наркобарона появится в передаче "Cartel Crew" о жизни детей членов картелей.

62-летний Эль Чапо (настоящее имя - Хоакин Гусман Лоэра) - мексиканский наркобарон и бывший лидер международного преступного синдиката Синалоа. Он считается самым влиятельным наркоторговцем в мире и в 2019 году был приговорен к пожизненному заключению в США.

Герои реалити-шоу с большим трепетом встретили 30-летнюю Коронель, которая вышла замуж за Эль Чапо еще в подростковом возрасте.

"Я очень нервничала и робела в ее присутствии. Она необычная женщина, - рассказала изданию Мария Рамирес Ареллано, дочь бывшего торговца наркотиками из Майами. - Она настоящая латина, очень скромная, преданная своему мужчине".

Рамирес Ареллано встретилась с миссис Эль Чапо вместе со своим парнем Майклом Корлеоне Бланко, младшим сыном Гризельды Бланко де Трухильо, известной как "Крестная мать кокаина" и "Черная вдова" (за участие в убийстве более 200 человек).

"Мы не наши родители, - сказал Бланко, добавив, что 22 его родственника погибли в результате инцидентов, связанных с наркотиками. - Мы пытаемся проложить свой собственный путь в жизни. Я дал Эмме Коронель Аиспуро несколько советов, потому что она пытается сделать то же самое, что и я. Она действительно милый человек, переживающий то, через что никогда не должны проходить ни жена, ни мать, и теперь ей приходится воспитывать двух девочек в одиночку".

Коронель, мать 7-летних близнецов, пытается извлечь выгоду из известности Эль Чапо. После судебного разбирательства она зарегистрировала торговую марку El Chapo Guzman для продажи линии одежды, чехлов для мобильных телефонов и головных уборов. Правоохранительные органы отказали Коронель в доступе к ее мужу.

Роль Билла Клинтона в сериале "Американская история преступлений: Импичмент" сыграет номинант на "Оскар". Шоу расскажет о политическом секс-скандале и импичменте экс-президента США.

Сын королевы Елизаветы II дал скандальное интервью о дружбе с осужденным секс-преступником. Принц Эндрю отрицает дружбу с Джеффри Эпштейном и "не помнит" о сексе с его 17-летней жертвой.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.