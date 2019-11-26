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Песня Вакарчука прозвучит в новом украинском фильме "Черный ворон": видео

В широкий прокат картина выйдет 5 декабря 2019 года

вторник, 26 ноября 2019, 15:58
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Песня "Веселі, брате, часи настали..." группы "Океан Эльзы" стала саундтреком к исторической драме "Черный ворон". Автором трека выступил фронтмен коллектива Святослав Вакарчук.

Об этом музыканты сообщили на своей странице в Facebook, опубликовав эмоциональный ролик на основе кадров из фильма.

Интересно, что композитором других тем фильма стал клавишник "Океана Эльзы" Милош Елич, который работал над созданием музыкального оформления исторической драмы почти четыре месяца.

В фильме "Черный ворон" рассказывается история жизни и любви Ивана по прозвищу Ворон, которому выпала судьба стать участником повстанческого движения времен Холодноярской республики. Безудержная жажда украинцев к свободе не дает главному герою оставаться в стороне от важных событий, которые разворачиваются в его селе.

В широкий прокат картина выйдет 5 декабря 2019 года.

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