Песня Вакарчука прозвучит в новом украинском фильме "Черный ворон": видео

Песня "Веселі, брате, часи настали..." группы "Океан Эльзы" стала саундтреком к исторической драме "Черный ворон". Автором трека выступил фронтмен коллектива Святослав Вакарчук.

Об этом музыканты сообщили на своей странице в Facebook, опубликовав эмоциональный ролик на основе кадров из фильма.

Интересно, что композитором других тем фильма стал клавишник "Океана Эльзы" Милош Елич, который работал над созданием музыкального оформления исторической драмы почти четыре месяца.

В фильме "Черный ворон" рассказывается история жизни и любви Ивана по прозвищу Ворон, которому выпала судьба стать участником повстанческого движения времен Холодноярской республики. Безудержная жажда украинцев к свободе не дает главному герою оставаться в стороне от важных событий, которые разворачиваются в его селе.

В широкий прокат картина выйдет 5 декабря 2019 года.

Ранее мы писали, что в фильме "Черный ворон" снялся украинский музыкант Сергей Бабкин. Ради роли в картине певец перевоплотился до неузнаваемости.

Украинская певица Джамала презентовала клип на саундтрек к нашумевшему фильму "Цена правды", рассказывающий историю валлийского журналиста Гарета Джонса, который первым открыто заговорил о Голодоморе в Украине.

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