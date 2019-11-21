Джамала выпустила клип на саундтрек к историческому фильму о Голодоморе в Украине: видео

Украинская певица Джамала презентовала клип на саундтрек к нашумевшему фильму "Цена правды", рассказывающий историю валлийского журналиста Гарета Джонса, который первым открыто заговорил о Голодоморе в Украине.

Премьера видео на песню с одноименным названием состоялась 21 ноября на YouTube-канале певицы. Музыку к треку Джа написала сама, а слова – в соавторстве с Викторией Платовой.

В ролике показано, как артистка исполняет песню на сцене вместе с симфоническим оркестром, а также можно увидеть кадры из фильма.

"Летом мне раскрыли тайну фильма "Цена правды" и предложили написать саундтрек. Сюжет и сама история меня так впечатлили, что я села и написала песню в тот самый миг. Усомнилась. Не понравилось. Сделаю другую. Затем снова пересмотрела тизер, прочитала все, что смогла о Гарете Джонсе, о голодоморе, о силе этих людей и настоящей цене правды. И написала новую песню. "О, уже лучше", - сказала уверенно я себе и позволила показать ее продюсерам фильма… И вот вчера сняли видео с Екатериной Царик и Юрием Королем", - поделилась на днях певица в своем Instagram.

Фильм "Цена правды" создан в копродукции Великобритании, Польши и Украины. В широкий прокат картина выйдет 28 ноября. А телевизионная премьера состоится в 2020 году.

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