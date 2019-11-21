RU  UA

Лайм

Джамала выпустила клип на саундтрек к историческому фильму о Голодоморе в Украине: видео

В ролике показаны кадры из фильма "Цена правды"

четверг, 21 ноября 2019, 10:58
читати статтю українською

Украинская певица Джамала презентовала клип на саундтрек к нашумевшему фильму "Цена правды", рассказывающий историю валлийского журналиста Гарета Джонса, который первым открыто заговорил о Голодоморе в Украине.

Премьера видео на песню с одноименным названием состоялась 21 ноября на YouTube-канале певицы. Музыку к треку Джа написала сама, а слова – в соавторстве с Викторией Платовой.

В ролике показано, как артистка исполняет песню на сцене вместе с симфоническим оркестром, а также можно увидеть кадры из фильма.

"Летом мне раскрыли тайну фильма "Цена правды" и предложили написать саундтрек. Сюжет и сама история меня так впечатлили, что я села и написала песню в тот самый миг. Усомнилась. Не понравилось. Сделаю другую. Затем снова пересмотрела тизер, прочитала все, что смогла о Гарете Джонсе, о голодоморе, о силе этих людей и настоящей цене правды. И написала новую песню. "О, уже лучше", - сказала уверенно я себе и позволила показать ее продюсерам фильма… И вот вчера сняли видео с Екатериной Царик и Юрием Королем", - поделилась на днях певица в своем Instagram.

Фильм "Цена правды" создан в копродукции Великобритании, Польши и Украины. В широкий прокат картина выйдет 28 ноября. А телевизионная премьера состоится в 2020 году.

  • Группа ТНМК и Минкульт выпустили клип об истории Украины. В нем за 5 минут и 43 секунды показаны ключевые события истории нашей страны, начиная от трипольцев и заканчивая современностью.
  • Иван Дорн скопировал Олега Скрипку в ремейке знаменитого музыкального видео "ВВ". Клип на песню "Танці" считается первым в украинском шоу-бизнесе.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал TheLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

"Источники" снова похоронили Заворотнюк: родные актрисы показали скандальную переписку

Семья Анастасии Заворотнюк опровергла слухи о смерти актрисы, которые распространили в больнице.

Это крутой вызов: Остапчук прокомментировал свой вылет из Танців з зірками-2019

Владимир Остапчук поблагодарил организаторов шоу "Танці з зірками", участников проекта, свою партнершу, родных и поклонников.

Forbes рассказал об Instagram-доходах Регины Тодоренко - ведущая ответила на это шуткой

Экс-ведущая "Орла и Решки" прокомментировала присвоенную ей сумму в несколько сотен тысяч долларов

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Lera Lynn

мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: