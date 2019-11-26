Звезда "Мстителей" признался, что мечтал о роли Тора: запись его кастинга рассмешила зрителей

В 2011 году английский актер Том Хиддлстон впервые сыграл Локи в фильме Marvel "Тор". Роль харизматичного злодея принесла ему мировую популярность, но Хиддлстон признался, что на прослушивании рассчитывал совсем на другую работу.

В студии "Ночного шоу с Джимми Фэллоном" актер объяснил, что первоначально пробовался на роль Тора, которая в конечном итоге досталась австралийскому красавчику Крису Хемсворту.

"По сути, в то время они искали не слишком известных актеров, чтобы у зрителей не было с ними ассоциации, - говорит Хиддлстон. - Они просто хотели, чтобы люди увидели новых персонажей, новых актеров. Если у тебя были светлые волосы, а твой рост был выше 1,80 м, ты мог пойти на прослушивание. Я никогда не пробовалась на Локи, пробовался только на Тора".

После его откровения на экране в студии появилось короткое видео, которое ранее нигде не публиковалось. На нем Хиддлстон в светлом парике изо всех сил изображает Тора. Аудитория встретила запись со смехом и аплодисментами, на что смущенный актер сказал: "Я думаю, что мы все можем согласиться с тем, что они выбрали правильного актера".

В настоящее время Том Хиддлстон задействован в сериале Marvel Studios. Его выход на экраны запланирован на 2021 год.

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