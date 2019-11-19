Химиков-фанатов сериала "Во все тяжкие" арестовали за производство метамфетамина

В США полиция арестовала двоих профессоров Государственного университета Хендерсона по обвинению в изготовлении метамфетамина. Издание Deadline сообщает, что один из них носил прозвище "Гейзенберг" в честь персонажа сериала "Во все тяжкие", главный герой которого - талантливый химик, который также организовал метамфетаминовую лабораторию.

40-летний Брэдли Аллен Роуленд и 45-летний Терри Бейтман являются доцентами химии. Им было предъявлено обвинение в изготовлении наркотиков и приспособлений для их употребления.

Секрет нерадивых преподавателей раскрыли, когда 8 октября научную лабораторию закрыли из-за резкого запаха. Учреждение вызвало специалистов, лабораторию проветрили, и здание вновь открыли спустя 20 дней. Однако тесты для определения причины запаха обнаружили следы бензилхлорида - химического вещества, которое может быть использовано для синтеза метамфетамина.

Университет отправил обоих мужчин в административный отпуск 11 октября. Дата их появления в суде не установлена.

Аллен Роуленд получил прозвище "Гайзенберг" после интервью университетской газете, в котором сказал, что ему нравится сериал "Во все тяжкие", потому что он "помог студентам заинтересоваться химией". Главный герой шоу, химик Уолтер Уайт, назвал Гайзенбергом свое злое альтер-эго.

Мертв ли Уолтер Уайт? Автор сериала "Во все тяжкие" ответил на расспросы фанов и разрушил их 6-летнюю теорию.

Жена мексиканского наркобарона Эль Чапо появилась в американском реалити-шоу. Эль Чапо (Коротышка) считается самым влиятельным наркоторговцем в мире.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.