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Химиков-фанатов сериала "Во все тяжкие" арестовали за производство метамфетамина

Оба мужчины были доцентами и преподавали в университете

вторник, 19 ноября 2019, 12:35
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В США полиция арестовала двоих профессоров Государственного университета Хендерсона по обвинению в изготовлении метамфетамина. Издание Deadline сообщает, что один из них носил прозвище "Гейзенберг" в честь персонажа сериала "Во все тяжкие", главный герой которого - талантливый химик, который также организовал метамфетаминовую лабораторию.

40-летний Брэдли Аллен Роуленд и 45-летний Терри Бейтман являются доцентами химии. Им было предъявлено обвинение в изготовлении наркотиков и приспособлений для их употребления.

Секрет нерадивых преподавателей раскрыли, когда 8 октября научную лабораторию закрыли из-за резкого запаха. Учреждение вызвало специалистов, лабораторию проветрили, и здание вновь открыли спустя 20 дней. Однако тесты для определения причины запаха обнаружили следы бензилхлорида - химического вещества, которое может быть использовано для синтеза метамфетамина.

Университет отправил обоих мужчин в административный отпуск 11 октября. Дата их появления в суде не установлена.

Аллен Роуленд получил прозвище "Гайзенберг" после интервью университетской газете, в котором сказал, что ему нравится сериал "Во все тяжкие", потому что он "помог студентам заинтересоваться химией". Главный герой шоу, химик Уолтер Уайт, назвал Гайзенбергом свое злое альтер-эго.

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