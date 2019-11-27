Джордж Мартин рассказал, как умирающие черепахи вдохновили его на "Игру престолов"

Поклонникам фэнтези хорошо известно, с какой легкостью автор саги "Песнь Льда и Огня" Джордж Мартин убивает своих персонажей. Оказалось, что у такого безжалостного подхода есть причина, скрытая в далеком детстве писателя. Об этом он рассказал в своем блоге "Не блог".

В детстве маленький Джордж держал много домашних черепах, но был в этом не слишком удачлив: черепахи постоянно умирали. Чтобы пережить потерю, мальчик каждый раз придумывал для этого серьезные причины.

"У меня был игрушечный замок, его вполне хватало для двух черепах. Но дело в том, что черепахи из дешевого магазина не жили очень долго. Не думаю, что еда, которую для них продавали, была очень питательной. Так что мои черепахи всегда умирали, это разбивало мне сердце, и мне приходилось придумывать какое-то объяснение, почему они умирают".

Чтобы объяснить смерть любимцев, Мартин придумывал грандиозные истории о войне черепах, о дворянах и героях, борющихся за контроль над игрушечным замком.

"Я решил, что они убивают друг друга. Они жили в замке и, очевидно, были рыцарями, королями и принцами, и они боролись за черепаховый трон, поэтому убивали друг друга. Задолго до "Игры престолов" "Черепаший Замок" был одним из моих первых эпических произведений в жанре фэнтези", - рассказал писатель.

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