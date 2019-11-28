Ложь дошла до наших дней: режиссер фильма "Цена правды" о Голодоморе, пропаганде и задачах культуры

28 ноября в кинотеатрах Украины стартовал показ фильма "Цена правды" - исторического триллера о валлийце Гарете Джонсе, который в 1933 году попал в Украину и стал первым западным журналистом, честно рассказавшим миру о Голодоморе. На премьере присутствовала режиссер Агнешка Холланд - трехкратная номинантка на премию "Оскар". Вот, что она рассказала о своей картине, преступлениях коммунистического режима, интересе к Украине и задачах современной культуры.

Агнешка Холланд

"Цена правды" - совместный проект Польши, Украины и Великобритании. В 2015 году сценаристка Андреа Халупа приехала в Киев с небольшой презентацией "Гарет Джонс". Она искала партнеров, которые помогли бы снять фильм о журналисте, сыгравшем для Украины важную роль в самый трагический период ее истории. Помощники нашлись: бюджет картины составил 262,2 млн грн, и 19% из них предоставила Украина. Главные роли в фильме достались британским актерам, а режиссерское кресло заняла Агнешка Холланд - одна из самых выдающихся режиссеров Польши, известная весомым политическим вкладом в кинематограф.

"Я действительно много размышляла об этом проекте. Ранее я сняла три фильме о Второй мировой войне и Холокосте, и знаю, чего стоит переживать подобный опыт в течение длительного времени. Поэтому, когда я получила сценарий от подруги Андреа Халупы, моей первой реакцией было: "Нет, только не снова". Но прочитав сценарий я поняла, что он затрагивает очень важные проблемы. Не только для Украины, но и для всего мира, - говорит Холланд. - Очень важно художественно высказываться о преступлениях коммунистов, которые остались безнаказанными и, к сожалению, во некотором смысле прощенными".

"Огромное количество жертв коммунистического режима остались неуслышанными, преступления прошлого так и не вошли в глобальное сознание. Это неправильно, и мы должны эмоционально разделить этот опыт с как можно большим количеством людей".

Режиссер Агнешка Холланд и актер Джеймс Нортон на премьере фильма "Цена правды"

Фильм "Цена правды" раскрывает трагедию Голодомора с точки зрения Гарета Джонса - молодого, отважного, немного наивного, но мудрого журналиста. Холланд отмечает, что он рассказывает не только о политических и идеологических причинах Большого Голодна, но также о лжи, которая его окружала

"Эта ложь, фейковые новости и пропаганда дошли до наших дней. Поэтому мы рассказываем абсолютно уместную историю, - считает режиссер. - Из уроков ХХ века мы не многому научились. Мы должны актуализировать этот опыт, задавать вопросы: как это произошло? Что мы можем сделать с этим? Может ли это вернуться?"

Основной фокус в фильме "Цена правды" сделан не на событиях Голодомора, а на цепочке сложных решений журналиста Джонса, которые превращают его из затравленного свидетеля в рупор правды, слышать которую мир отказывается.

"Главный предмет для меня - сложность человеческой души, человеческого выбора. Откуда берется мужество, добро? Мы все знаем, откуда приходит зло. Создавать преступную реальность - просто. Но очень сложно все привести в порядок", - говорит Холланд.

Кадр из фильма "Цена правды"

Зрителей может насторожить, достаточно ли у зарубежных сценаристов и режиссера знаний, чтобы освещать столь важные для Украины темы. Агнешка признается, что экспертом по Голодомору не является, но за судьбой Украины следит так пристально, как только может.

"Мне действительно интересна судьба Украины. Я приезжала в Киев сразу после Майдана, на конференцию, организованную [американским историком] Тимоти Снайдером. Я говорила со многими участниками тех событий, с оппозицией, с журналистами и учеными. Мы говорили также о Голодоморе. Я не эксперт, но знаю, что он повлиял на украинскую реальность больше, чем мир может себе представить. Ментально, психологически и физиологически это сказалось на пяти поколениях украинцев, - говорит Холланд. - Большинство независимых историков сходятся во мнении, что Голодомор был вызван не столько желанием Сталина нажиться на плодотворной почве, но его желанием сломать независимый дух украинского села, украинскую национальную гордость".

"Демография в Украине изменилась. Частично проблема современного Донбасса заключается в том, что так много украинцев умерло в 1932-33 годах, освободив место для иммиграции из России. Произошедшее тогда нельзя простить, нельзя просто так принять. И я принимать это не собираюсь".

В одной из сцен фильма редактор газеты, куда Гарет Джонс устраивается после возвращения из СССР, назначает его писать о культуре. "Культура - лучший способ отвлечь людей от трудностей бытия", - говорит он мятежному Джонсу. На вопрос о том, какие задачи культура должна выполнять в современном мире, Агнешка Холланд рассказала The Lime о своих собственных целях.

"Развлечение действительно является частью культуры. Его цель - отвернуть внимание от сложностей жизни. Да, некоторые люди считают, что культура должна заниматься именно этим, и я согласна, что это часть ее задачи - делать жизнь людей легкой, разноцветной и счастливой. Но это не то, чем занимаюсь я, - говорит режиссер. - Я думаю, что наша культура в очень хорошей форме, по крайней мере лучше, чем наша политика. В Польше с этим все в порядке. У нас много талантливых режиссеров, и я надеюсь, что больше польских фильмов попадут в Украину. Писательница Ольга Токарчук, моя подруга, только что получила Нобелевскую премию по литературе. Я сняла фильм "След зверя", для которого она написала сценарий, так что и у меня есть немного от Нобелевской премии (смеется). У Ольги украинские корни, потому мы с вами можем разделить ее победу, если хотите".

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