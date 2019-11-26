В Украине впервые покажут фильм, доступный для незрячих и неслышащих людей: как это будет

28 ноября в кинотеатрах Украины стартует исторический фильм "Цена правды" о расследовании журналистом Гаретом Джонсом правды о Голодоморе 1932-1933 годов. Посетить его впервые смогут люди с нарушениями слуха и зрения: с помощью мобильных приложений Earcatch и Subcatch они получат тифлокомментарий и адаптированные субтитры прямо во время сеанса.

"Теперь незрячие и неслышащие люди смогут посмотреть любой фильм, к которому создан тифлокомментарий или адаптированные субтитры. И для этого не нужно идти в "специальный кинотеатр" или на "специальный показ", достаточно скачать приложение на свой смартфон и наслаждаться доступным кино. Мы хотим, чтобы все фильмы, которые выходят в украинский прокат, были доступны для незрячих и неслышащих людей. А это несколько миллионов украинских граждан с нарушением зрения или слуха, которые раньше не могли смотреть кино наравне со всеми", - говорит Виктория Лучка, соучредитель агентства "Доступне Кіно".

"Это большое событие для доступности кино в Украине и мы рады, что "Цену правды" смогут посмотреть люди с нарушением зрения или слуха в любое удобное для них время. Следующий фильм, который мы считаем важным сделать доступным для всех, - "Пульс", релиз которого состоится в 2020 году", - комментирует продюсер Егор Олесов.

Доступне Кіно опубликовало ролик, в котором наглядно показано, как фильм увидят незрячие и неслышащие люди.

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