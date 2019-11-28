В сеть слили сценарий новых "Звездных войн": актер-виновник признался, что забыл его в отеле

Джон Бойега, сыгравший Финна в новой трилогии "Звездных войн", признался, что сценарий грядущего фильма "Скайуокер. Восход" попал в сеть по его вине. Об этом актер рассказал в эфире шоу "Доброе утро, Америка".

"Это было страшно, мне звонили все официальные лица", - сказал Бойга.

Ранее на этой неделе режиссер Дж.Дж. Абрамс рассказал, что один из актеров фантастической саги рассеянно оставил сценарий без присмотра. Уборщик нашел его и передал человеку, который решил подзаработать и выставил его на продажу на eBay.

"Я выезжал из апартаментов и оставил сценарий под кроватью, - раскаивается Бойега. - Я думал, что оставлю его под кроватью, а утром проснусь, заберу его и перееду. Но потом пришли мои друзья, мы устроили небольшую вечеринку. И сценарий просто остался там. Затем пришел этот уборщик, нашел сценарий и выставил его на eBay примерно за 84 доллара. Этот человек не знал его истинной ценности".

Абрамс сказал, что Disney удалось предотвратить катастрофу, когда сообразительный сотрудник компании нашел сценарий на сайте онлайн-аукциона и купил его, прежде чем он достался кому-то еще. Бойега же признался, что здорового натерпелся из-за своей ошибки.

"Даже Микки Маус кричал на меня: "Что ты наделал?!" - пошутил он.

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