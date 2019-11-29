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Композитор "Симпсонов" заявил, что мультсериал скоро закроют: что говорят продюсеры

Дэнни Эльфман здорово напугал фанатов 30-летнего шоу

пятница, 29 ноября 2019, 11:33
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Композитор Дэнни Эльфман, в 1989 году написавший знаменитую музыкальную тему для "Симпсонов", заявил, что мультсериал вскоре может закончится. Поклонники шоу не на шутку всполошились, потому продюсеру "Симпсонов" пришлось вмешаться.

"Из того, что я слышал, "Симпсоны" подходят к концу, - сказал Эльфман в интервью сайту Joe.ie. - Я не знаю точно, но я слышал, что это будет их последний год".

Комментарии композитора попали в заголовки новостей, потому исполнительный продюсер и один из сценаристов сериала Эл Джин поспешил заверить, что это неправда.

"Мы все благодарны, что эта статья - НЕ ПРАВДА", - написал Джин в Twitter.

"Ай карамба! - ответил один фанат. - Спасибо, чувак. Я даже не осмелился кликнуть на ссылку, когда увидел ее сегодня вечером... Это не должно быть правдой".

"Симпсоны" выходят на экраны уже 30 лет. В феврале 2019 года было заявлено, что сериал продлили на 31-й и 32-й сезоны. В настоящее время он насчитывает 670 эпизодов.

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