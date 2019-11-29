Люку Бессону пригрозили тюремным сроком за незаконное увольнение сотрудницы

Люка Бессона могут приговорить к 10 месяцам тюремного заключения условно, если будет установлено, что он незаконно уволил бывшую помощницу, когда она находилась на больничном. Об этом сообщает издание Variety.

Парижский прокурор, ведущий дело, также рекомендует назначить режиссеру и его компании EuropaCorp штрафы в размере 30 000 евро и 50 000 евро соответственно. Решение суда будет оглашено 8 января.

Помощница, имя которой не разглашается в СМИ, является 50-летней матерью-одиночкой. Она работа на режиссера с 2015 года, пока ее не уволили в январе 2018 года за "серьезные проступки". Прокуроры утверждают, что она была незаконно уволена во время больничного отпуска. На больничном ее осмотрели четыре врача, один из которых был заказан EuropaCorp. По данным газеты Le Monde, медик подтвердил, что женщина не может работать и "страдает". Сама она после увольнения сообщила, что Бессон обращался с ней "как с рабом".

Ранее женщина уже судилась с EuropaCorp за неправомерное увольнение, но 9 октября 2019 года проиграла дело из-за отсутствия доказательств дискриминации. Представитель EuropaCorp сообщил СМИ, что Бессон ожидает решения суда и по-прежнему чувствует себя "безмятежно".

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