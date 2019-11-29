Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

28 ноября на большие экраны вышел фильм Агнешки Холланд "Цена правды". Исторический триллер о журналисте Гарете Джонсе, который первым рассказал миру о Голодоморе 1932-33 годов, - совместный проект Польши, Украины и Великобритании. Главные роли в нем отдали британцам, но в длинном списке кастинга есть и украинские фамилии. Среди них самая заметная роль досталась Олегу Драчу, также сыгравшему в фильмах "Киборги" и "Иловайск 2014". The Lime расспросил его о новой картине, а также о проблемах и перспективах украинского кино.

Олег Драч

"Я рад видеть, что украинская тема раскрывается миру, другим культурам. Это значит, что в мировом контексте Украина вибрирует все мощнее, - говорит 60-летний актер. - Важно смотреть на себя глазами чужестранцев, потому что мы редко можем увидеть в себе что-то очень тонкое, актуальное. Я рад за каждого украинского актера и актрису, которых выбрали для больших проектов. Думаю, это хорошая тенденция. Мы недооцениваем себя, и оценка со стороны будет очень кстати".

В "Цене правды" Олег Драч сыграл сексота НКВД, приставленного к неблагонадежному Гарету Джонсу (Джеймс Нортон) во время поездки в Украину. Сцена с актером раскрывает страшный пласт советской истории, хорошо понятный украинскому зрителю: сотрудничая с властью, человек мог получить сытные крошки с ее стола, но оступившись, становился отработанным материалом, подлежащим уничтожению.

"Этот человек принадлежал к элите, к касте, и в один момент потерял все. В перспективе его расстреляют. Возможно, расстреляют его жену и детей. Вот, что такое коммунизм, - говорит актер. - Я пытался передать ужас человека, который теряет в себе человека. Это был основной месседж роли. И слава Богу, что такая короткая сцена так хорошо выписана драматургом и понята режиссером, что дала возможность актеру это воплотить".

Олег Драч рад возможности поработать с трехкратной номинанткой на "Оскар" Агнешкой Холланд, но считает, что в Украине все еще недостаточно фильмов, которые способствовали бы возрождению национальной памяти.

"Я сейчас пересматриваю "Игру престолов", и это такое примитивное развлечение. При этом наша культура дает возможность снимать фильмы и сериалы о Киевской Руси. Мы можем создать много историй, интересных для всего мира. Украина - мистическая, и перспективы для ее культуры очень большие, - считает Драч. - Нам действительно завидуют. То, что им приходится выдумывать, высасывать из пальца, - у нас этим набиты полные карманы. Мы просто не ценим то, что имеем".

Актер считает, что несмотря на обилие трагических страниц в истории Украины, задача кино - менять установку с жертвенности и страдания на борьбу и победу.

"Украина имеет ментальную травму, и она проявляется во всем. Мы будем петь "Пливе кача по Тисині", плакать, обнимать друг друга, а нас будут в это время убивать. Украинцы должны возродить свою ярость к правде, к справедливости. И тогда исчезнут такие вещи, как разведение войск, отступление, - считает Олег Драч. - В первую очередь нужно снимать фильмы, где украинцы побеждают. Нам просто необходимо поставить это табу: наши герои не погибают, погибают враги. Понимаете, так меняется осознание себя. В нас заложена программа: не сравнивать себя с тем, кто умирает. У кого в руках меч - того уважают, у кого мяч - с тем играют в футбол. Пора покончить с образом страждущего украинца. Тогда появятся другие песни, другие истории, другая литература. Не жалостливая. Не о том, как мать отравила ребенка маком. Иначе все это продолжит тянуть за собой "травматологию".

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