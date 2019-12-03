Создатели мультсериала "Время приключений" выпустят новое шоу о популярном персонаже

Анимационные студии Frederator и Wow! Unlimited Media, работавшие над популярным мультсериалом "Время приключений", анонсировали новый проект. Сериал "Котожук" расскажет о забавном персонаже, который стал вирусным после выхода мультипликационного шоу "Храбрейшие воины". Издание Deadline пишет, что его автором выступит Пендлтон Уорд - аниматор, сценарист и продюсер "Времени приключений".

Котожук - инопланетное существо, наполовину кошка и наполовину божья коровка. Он обладает физическими особенностями обоих животных - может охотиться и летать. По-детски беззаботный герой умеет перемещаться между измерениями, но его характер иногда мешает ему выполнить миссию. Создатели сериала отмечают, что Котожук стал настоящим мемом и интернет-иконой, потому заслужил отдельный проект.

Deadline отмечает, что сериал "Котожук" планируют дополнить короткими анимационными видеороликами, электронными книгами и веб-комиксами. На данный момент в социальной сети TikTok персонаж получил 135 миллионов просмотров, и продюсеры уже записали его в кумиры поколения Z (детей, родившихся после 2000 года).

Композитор "Симпсонов" заявил, что мультсериал скоро закроют. Фанаты разволновались, и продюсеру пришлось сделать официальное заявление.

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