В "Ирландце" Скорсезе заметили забавный киноляп - смотрим, как Де Ниро бьет ногами воздух

В конце ноября Netflix выпустил самый продолжительный фильм Мартина Скорсезе "Ирландец". Новая криминальная драма длится три с половиной часа, а главные роли в ней играют Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши и другие знаменитые актеры. С такой командой, казалось бы, у проекта не могло быть никаких оплошностей, но кое-что зрители такие усмотрели.

Как оказалось, неудачное омоложение актеров категории "75+" и их неспособность физически играть 40-50-летних мафиози - далеко не единственная проблема. Зрители обнаружили в фильме очень странную драку с участием Де Ниро. В ней 76-летний актер бьет ногами воздух.

По сюжету персонаж Де Ниро, угрюмый и хладнокровный Фрэнк Ширан, избивает на улице булочника, который обидел его дочь. Но по факту актер усердно пинает ногами воздух. Особенно этот нюанс заметен при просмотре фильма на больших экранах.

Странным этот нюанс зрители считают по нескольким причинам. В частности, недоумевают, почему режиссер, так критикующий Marvel, упустил эту ошибку, и почему при бюджете около $150 млн не нанял дублеров, которые могли бы сыграть сцену драки куда убедительнее.

Ранее режиссеры "Мстителей" Джо и Энтони Руссо защитили фильмы Marvel от нападок Мартина Скорсезе.

В США объявили победителей премии People's Choice Awards 2019. В интернет-голосовании миллиард человек выбрали лучшие фильмы и сериалы 2019 года. Конечно же, не обошлось без Marvel.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.