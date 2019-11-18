Режиссеры "Мстителей" защитили фильмы Marvel от нападок Мартина Скорсезе

Режиссеры супергеройских фильмов "Мстители" Джо и Энтони Руссо вступили в дискуссию о недостатках кинофраншизы Marvel, начатую Мартином Скорсезе. Братья, снявшие два из пяти самых кассовых фильмов всех времен, заявили, что Скорсезе "не владеет кино", и объяснили в интервью The Hollywood Reporter успех своих картин.

Напомним, что 77-летний Мартин Скорсезе, снявший "Таксиста", "Банды Нью-Йорка", "Авиатора", "Остров проклятых" и "Волка с Уолл-стрит", сравнил фильмы Marvel с аттракционами в парке развлечений. В колонке для New York Times он назвал их "угрозой искусству и врагом кинематографа", ориентированным на прибыль.

"Кино объединяет людей и помогает им разделить эмоциональный опыт. Когда мы смотрим на кассу фильма "Мстители: Финал", мы не видим в ней показателя финансового успеха, но видим показатель эмоционального успеха, - говорит Джо Руссо о фильме, который заработал 2,78 миллиарда долларов в мировом прокате. - Это фильм, который оказал беспрецедентное влияние на аудиторию по всему миру. Но, в конце концов, что мы понимаем? Мы всего лишь два парня из Кливленда, штат Огайо".

В ответ на опасения Мартина Скорсезе, что производство фильмов по франшизе станет доминирующим и вытеснит из кинотеатров "качественное кино", Энтони Руссо ответил лаконично.

"Никто не владеет кино. Мы не владеем кино, вы не владеете, и Скорсезе не владеет кино", - сказал он.

Ранее на обвинения Скорсезе ответил глава Marvel Кевин Файги. Он категорически не согласен, что все их фильмы одинаковые и бездушные.

В США объявили победителей премии People's Choice Awards 2019. В интернет-голосовании миллиард человек выбрали лучшие фильмы и сериалы 2019 года. Конечно же, не обошлось без Marvel.

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