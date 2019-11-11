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Зрители выбрали лучшие фильмы и сериалы 2019 года: победители премии People's Choice Awards

В этом году в интернет-голосовании участвовали миллиард человек

понедельник, 11 ноября 2019, 10:58
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10 ноября в США состоялась церемония награждения "People's Choice Awards 2019" - премии, которая присуждается актерам, музыкантам и другим деятелям поп-культуры по итогам зрительского голосования. В этом году в поддержку своих любимцев выступили более миллиарда человек. Вот, какие фильмы и сериалы 2019 года понравились людям больше всего.

Лучшим фильмом 2019 года по версии PCA стали "Мстители: Финал". Супергеройский блокбастер обошел "Историю игрушек 4", "Капитана Марвел", "Форсаж: Хоббс и Шоу", "Короля Льва", "Джона Уика 3", "Человека-паука: Вдали от дома" и хоррор "Мы". Также "Мстители" победили в номинации "Лучший экшн-фильм".

Лучшей комедией 2019 года стал фильм "Загадочное убийство" с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером.

В категории "Лучший драматический фильм" в 2019 году победила подростковая мелодрама "После". Ей удалось обойти такие хиты, как "Однажды в Голливуде" и "Рокетмен".

Лучшим семейным фильмом 2019 года стал "Аладдин" Гая Ричи.

Лучшим сериалом 2019 года зрители признали "Очень странные дела". Также шоу победило в категории "Лучший драматический сериал 2019".

Среди комедийных сериалов в 2019 году победителем стала "Теория большого взрыва", а лучшим фантастическим сериалом назвали "Сумеречных охотников".

Самыми любимыми киноактерами 2019 года по версии People's Choice Awards 2019 стали Роберт Дауни-младший за роль в "Мстителях: Финал" и "Зендая за Человека-паука: Вдали от дома". В категории сериалов эти звания достались Коулу Спроусу ("Ривердейл") и Милли Бобби Браун ("Очень странные дела").

Полный список победителей People's Choice Awards 2019 смотрите по ссылке.

  • Авторы сериала "Очень странные дела" порадовали поклонников смешной подборкой неудачных дублей. В течение трех сезонов шоу скучать не приходилось ни актерам, ни съемочной группе.
  • Квентин Тарантино назвал свой самый любимый фильм 2019 года. Не удивимся, если вы о нем даже не слышали.

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