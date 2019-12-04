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Disney переснимет еще одну популярную серию фантастических фильмов

Франшиза "Планета обезьян" уже насчитывает 9 фильмов. Скоро их количество увеличится

среда, 4 декабря 2019, 15:54
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Поглотив киностудию 20th Century Fox в 2017 году, компания Disney приступила к перезапуску ее знаменитых фильмов. По информации The Hollywood Reporter, первым делом в работу попала франшиза "Планета обезьян". Руководить съемками пригласили Уэса Болла, режиссера серии фильмов "Бегущий по лабиринту".

Кадр из фильма "Планета обезьян" 1968 года

Оригинальный фильм 1968 года "Планета обезьян" основан на романе французского писателя Пьера Буля. Он рассказывает об астронавте, который прибывает на планету и обнаруживает развитую цивилизацию обезьян, управляющую первобытными людьми. В конце он узнает, что на самом деле находится на Земле, пережившей апокалиптическую ядерную войну.

Фильм был коммерчески и критически успешным, породив несколько сиквелов и сериалов в 1970-х годах. В 2001 году режиссер Тим Бертон переделал его в приключенческий боевик, который не так сильно впечатлил зрителей. В третий раз Fox попытали счастья в 2011 году, перезагрузив франшизу трилогией "Восстание планеты обезьян". Эта затея принесла студии 1,6 млрд долларов прибыли.

Пока неясно, будет ли новый проект полной перезагрузкой франшизы, или же расширит предыдущую серию фильмов.

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