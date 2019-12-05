Достать ножи: чем интересен новый комедийный детектив с Дэниелом Крейгом

5 декабря в кинотеатрах Украины стартует показ детективного фильма "Достать ножи" ("Ножи наголо"). Lime ознакомился с новинкой и смело рекомендует ее поклонникам жанра: история загадочного убийства получилась остроумной, красочной и отлично разыгранной целой плеядой голливудских звезд. Без спойлеров делимся интересными фактами о фильме.

О чем этот фильм и кто в нем играет?

Известного американского автора детективов Харлана Тромби (Кристофер Пламмер) находят мертвым в его особняке сразу после празднования 85-летия. Распутывать дело берется эксцентричный детектив Бенуа Блан (Дэниел Крейг). Благополучная на первый взгляд семья Харлана хранит много скелетов в шкафу, и в ходе бесед Блан с легкостью ловит ее членов на корыстной лжи. У детектива есть особая причина расследовать дело, которое на первый взгляд кажется самоубийством капризного старика.

В состав звездного ансамбля "Ножей наголо" вошли Крис Эванс ("Мстители"), Джейми Ли Кертис ("Хэллоуин"), Тони Коллетт ("Реинкарнация"), Дон Джонсон ("Хранители", "Детектив Нэш Бриджес"), Майкл Шеннон ("Человек из стали", "Подпольная империя") Джейден Мартелл ("Очень странные дела") и другие актеры, которые регулярно мелькают в популярных фильмах и сериалах.

Режиссер Райан Джонсон признался, что ему удалось привлечь столько известных актеров благодаря Дэниелу Крейгу.

"Дэниел как магнит. Все хотят работать с ним", - сказал он в интервью Screen Rant.

Кто и как его снимал?

Режиссером и сценаристом "Достать ножи" выступил Райан Джонсон, снявший несколько эпизодов сериала "Во все тяжкие", научно-фантастический фильм "Петля времени" и одну из частей саги "Звездные войны" - "Последние джедаи" (2017). В новой картине он делает низкий поклон детективной традиции Агаты Кристи, но неожиданно сворачивает к стилистике расследований Коломбо. На выходе зритель получает забавную черную комедию о загадочном убийстве, в котором все подозревают всех.

"Идея фильма появилась у меня около 10 лет назад. Я вырос, читая книги Агаты Кристи, вечность готовился к этому, но сел писать сценарий только в прошлом январе. В итоге этот фильм стал самым быстрым за всю мою историю. Было очень приятно прийти и просто сказать: "Давайте сделаем фильм. Давайте повеселимся", - рассказал Джонсон Screen Rant.

Фильм действительно получился веселым, но есть в нем и актуальный политический комментарий о мигрантах, который к финалу становится все более заметным. Так Райан Джонсон объединил британский по духу жанр с современной американской действительностью.

Искреннее желание развлечь аудиторию позволило фильму со скромным по голливудским меркам бюджетом в 40 млн долларов окупиться в прокате и получить любовь публики: на сайте-агрегаторе отзывов Rotten Tomatoes рейтинг его одобрения составил 97%. Кроме того, Американский институт кино поставил его на 6 место в списке лучших фильмов 2019 года.

Плюсы и минусы фильма "Достать ножи"

Фильм "Достать ножи" сделан с ощутимой любовью к жанру, который сегодня редко обновляется на большом экране. Детективные истории все чаще уходят в формат сериалов, где у них есть время на создание интриги и раскрытие персонажей. Но своим оригинальным фильмом Райан Джонсон доказал, что даже 130 минут может хватить на то, чтобы зрители влюбились в персонажей, превратились в детективов, научились отличать ложные улики от настоящих и несколько раз поменяли свое мнение о подозреваемых.

Некоторым зрителям может не понравится политический посыл картины, его явная связь с текущими событиями в США. Но политика не перегружает сюжет и скорее служит средством раскрытия персонажей, делая их мотивацию и характеры более понятными.

Будет ли у фильма продолжение?

Изначально Райан Джонсон планировал сделать "Достать ножи" мини-сериалом, но в итоге выбрал форма художественного фильма, у которого есть начало и конец. При этом режиссер не скрывает, что хотел бы сделать сиквел с Дэниелом Крэйгом.

"Мне бы очень хотелось собираться с Дэниелом каждые несколько лет и делать новую загадку для Бенуа Блана. Новая локация, новый актерский состав, новая тайна. Было бы так весело", - сказал режиссер изданию Screen Rant.

Критический и коммерческий успех фильма позволяет предположить, что "Достать ножи" могут стать франшизой. Кроме того, детективный жанр едва ли выйдет из моды или станет перенасыщенным во времена расцвета супергеройских блокбастеров и социальной драмы.

Disney переснимет еще одну популярную серию фантастических фильмов. Франшиза "Планета обезьян" уже насчитывает 9 фильмов, и скоро их количество увеличится.

Аналитики назвали самый популярный новый сериал в мире. Сегодня спрос на него больше, чем на такие хиты, как "Игра престолов", "Очень странные дела" и "Корона".

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